A Catalunya hi ha 497.611 aturats

L'atur ha pujat a Catalunya en 12.863 persones durant el mes de desembre (2,65%), després de pujar un lleu 0,04% al novembre, fins a un total de 497.611 persones sense feina en l'últim mes de l'any.





Catalunya és la comunitat autònoma on més ha crescut l'atur al desembre en termes absoluts, seguida de Castella i Lleó, on ha augmentat en 5.019 persones, segons ha informat aquest dimarts el Ministeri de Treball i Economia Social.





En el conjunt d'Espanya, el nombre d'aturats registrats a les oficines dels serveis públics d'ocupació s'ha incrementat en 36.825 persones (0,96%), fins a un total de 3.888.137 aturats.





En termes interanuals, l'atur ha pujat en 109.487 persones (28,21%) al desembre a Catalunya, que se situa com la tercera regió on més augmenta en termes relatius, per darrere de les Balears (37,99%) i Canàries (29 , 38%).





Per sexe, les dones representen el 54,8% de les persones sense ocupació a Catalunya, amb un total de 272.822 aturades, mentre que els homes són el 45,2% dels aturats, amb 224.789 aturats.





L'atur registrat baixa en País Basc en 3.196 persones ia les Balears on descendeix en 991 persones inscrites menys en termes absoluts, mentre que puja a les quinze comunitats autònomes restants





PER PROVÍNCIES



Barcelona és la província en què més ha augmentat l'atur, tant en termes absoluts, amb 9.758 nous aturats, fins a arribar 360.688 desocupats; com en termes relatius, amb un increment de l'2,78%.





L'atur ha pujat a Tarragona en 1.563 persones (2,64%), fins a 60.795 aturats; a Girona en 991 persones (2,04%), fins a 49.672 aturats, ia Lleida en 551 persones (2,12%), fins a 26.556 aturats.





ELS SERVEIS LIDEREN L'INCREMENT



Els serveis han estat el sector en què més ha crescut l'atur a Catalunya durant el desembre, amb 8.792 desocupats més que el mes anterior, seguit per la construcció, amb 1.861 persones més sense feina.





Per la seva banda, la indústria ha registrat 1.601 desocupats més, en l'agricultura deu persones més sense ocupació i el segment de persones sense ocupació anterior ha augmentat en 609 treballadors.





ELS NOUS CONTRACTES TAMBÉ CAUEN



Durant desembre s'han registrat 181.683 nous contractes a Catalunya, fet que suposa un descens de 12.564 contractes (6,47%) respecte a el mes anterior, dels quals 22.447 són indefinits i 159.236, temporals.





En aquest sentit, els contractes indefinits han representat el 12,36% de l'total i els contractes temporals han estat el 87,64%.