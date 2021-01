Sant Feliu de Guíxols gaudeix del seu primer espectacle de llums amb drons

Una cinquantena de drons van dibuixar en el cel figures de grans dimensions de temàtica nadalenca.





El cel de Sant Feliu de Guíxols es va illuminar aquest dilluns al vespre amb el primer espectacle d'aquestes característiques que ha tingut lloc al territori gironí. Des dels seus domicilis i des de diferents carrers, els veïns i les veïnes de Sant Feliu de Guixols han pogut seguir aquesta innovadora proposta que ha dibuixat al cel figures de temàtica nadalenca i de grans dimensions, amb més de 100 metres d'ample i 50 metres d'alt amb drons.













@flockdroneart





Estels, flocs de neu o rens són algunes de les figures que s'han pogut veure durant aquest inèdit espectacle adreçat a públics de totes les edats i del qual s'han programat dues funcions, a les vuit i a les nou del vespre.





Aquest dimarts, tindran lloc dues noves funcions de l'espectacle a la localitat del Baix Empordà. En el cas de Sant Feliu de Guíxols, es fan funcions en dos dies i en dues localitzacions diferents per assegurar que l'espectacle pugui ser vist per tots els habitants de la població gironina. L'espectacle es va estrenar a Manresa aquest diumenge i va ser el primer show de les seves característiques que s'ha fet a Catalunya.





Flock Drone Art, formada per un grup d'emprenedors catalans, és la primera empresa catalana que dissenya i realitza espectacles amb drons i se situa a l'avantguarda de la tecnologia oferint espectacles inèdits de llums amb drons, la unió perfecta entre art i tecnologia. Una proposta avantguardista que actualitzen la màgia clàssica de la pirotècnia -flock és una paraula anglesa que vol dir bandada d'ocells-.













@flockdroneart





L'empresa disposa d'una cinquantena de drons que poden volar alhora, tot i que ja està treballant per ampliar la seva flota a més de 100 naus per augmentar l'espectacularitat de les propostes.





Per fer-ho possible al darrera hi ha dos anys de treball en el desenvolupament del projecte empresarial i tecnològic. Amb vocació internacional, l'empresa catalana ha iniciat contactes amb empreses de les mateixes característiques d'altres països per treballar plegats.





Els espectacles de drons es basen en diferents tècniques per oferir una coreografia preprogramada amb múltiples aplicacions i cal destacar la seva versatilitat, ja que es poden dibuixar tota mena de logotips i figures per a un ampli ventall d'esdeveniments personalitzats: celebracions, promocions turístiques, promocions de marca, presentacions de productes...













@flockdroneart





Flock Drone Art està impulsada per un grup d'empreses innovadores: Link Produccions, empresa gironina especialitzada en serveis a l'espectacle; Drone Catalunya, empresa dedicada a la fotografia i al vídeo amb drons; Mas Vinyoles Venture Factory, empresa de Sant Pere de Torelló creadora de startups especialista en el camp de les tecnologies netes; i Agrotech Geomap, empresa de Solsona amb més de deu anys d'experiència en el sector de la cartografia i les noves tecnologies.