Es distribuiran més de 4 milions de quilos d'aliments a Catalunya per ajudar els més vulnerables

El Ministeri d'Agricultura, Pesca i Alimentació (MAPA), a través de l' Fons Espanyol de Garantia Agrària ( FEGA), posarà en marxa la tercera fase de l' 'Programa 2020 d'ajuda alimentària a les persones més desfavorides' en què es repartiran 4.397. 362 quilos d'aliments a 247.511 persones en situació de vulnerabilitat social i / o econòmica en Catalunya.Esta nova entrega està prevista per a finals de febrer.





















Els aliments, que es distribuiran gratuïtament, són de caràcter bàsic, poc peribles, de fàcil transport i emmagatzematge: arròs, pasta, conserves de carn, verdura, fruita, tomàquet fregit, galetes, batuts de xocolata, cigrons cuits, menjar infantil envasada, llet, oli d'oliva, tonyina i sardines en conserva.





En la primera fase, que es va dur a terme al juny de 2020, es van repartir 3.240.628 quilos d'aliments i en la segona, el passat mes de setembre la xifra es va situar en 4.891.633 quilos.





El 'Programa 2020 d'ajuda alimentària a les persones més desfavorides' consta de tres fases de repartiment i suposarà la distribució, a terme de el programa, de més de 10 de milions de quilos d'aliments a Catalunya.





La delegada de Govern a Catalunya, Teresa Cunillera, destaca "el compromís de el Govern d'Espanya amb els més vulnerables per no deixar ningú enrere" i afegeix que aquest programa d'ajuda alimentària a les persones més desfavorides cobra més importància que mai en aquests moments de crisi.





















La distribució dels aliments correspon a Creu Roja i a el Banc dels Aliments, un cop certificada la seva recepció per part de les Àrees d'Agricultura i Pesca de la Delegació de Govern a Catalunya. Aquestes dues entitats, a través de les seves delegacions provincials, reparteixen els aliments a les 601 Organitzacions Associades a l'Repartiment (OAR), que atenen prop de 250.000 catalans i catalanes en situació de vulnerabilitat social i / o econòmica. Amb aquest repartiment els beneficiaris podran preparar fàcilment un menjar complet per a una persona o per a una família amb diversos membres, inclosos nadons.





El Programa d'Ajuda Alimentària està cofinançat pel Fons d'Ajuda Europea a les Persones Desafavorides (FEAD) de la Unió Europea i el Govern d'Espanya. La gestió espanyola de el programa recau en el Ministeri d'Agricultura, Pesca i Alimentació a través de FEGA, que s'encarrega de la compra dels aliments mitjançant un procediment de licitació pública.