La Cambra de Comerç de Barcelona demana a l'Estat compensar empreses amb 800 milions

La Cambra de Comerç de Barcelona ha sol·licitat aquest dimarts a l'Estat compensar les empreses amb 800 milions d'euros per les noves restriccions anunciades per als propers 10 dies per la Generalitat, segons ha assenyalat en un comunicat aquest dimarts.





"A aquesta xifra caldria afegir un mínim de 3.000 milions acumulats durant el temps que dura la pandèmia", càlcul que correspon a una compensació de el 50% de les pèrdues, segons ha indicat la Cambra.





Aquesta compensació, com apunta l'organització, se situa per sota de les ajudes que han realitzat altres països com França (de l'60%) o Alemanya (del 75%).





La Cambra ha afegit també que "l'Estat ha de endeutar-se i recórrer a noves vies de finançament, com un crèdit MEDE o l'emissió de deute públic amb tipus d'interès més favorables".





En cas de no haver compensació per a les empreses, la Cambra barcelonina entitat tant que "s'obrirà una bretxa entre el nostre país i la resta de països europeus que ens convertirà en un país de tercera", amb una recuperació econòmica molt més llarga i dolorosa.





MÉS TEST, AÏLLAMENT I RASTREIG





Davant d'una possible una tercera onada de la Covid-19, la Cambra ha urgit a l'Estat a solucionar els problemes que no han permès seguir el calendari previst de vacunació i enfortir el pla per incrementar la dispensació durant les properes setmanes.





"Una de les opcions seria reforçar el personal sanitari voluntari", que actualment comptaria amb una llista de més de 5.000 persones disposades a cobrir aquesta demanda.





De la mateixa manera, creu necessari fer extensiu l'ús dels tests ràpids tant a les empreses, a través dels serveis mèdics i les mútues, com a les farmàcies.





Ha demanat també destinar més recursos --tant humans com tecnològics-- a el rastreig i aïllament de casos positius per no haver d'arribar a majors paralitzacions de l'activitat econòmica, segons conclou el comunicat.