El sector de la Restauració demana a la Generalitat ajudes perquè no pot aguantar tot l’hivern amb més restriccions

En un comunicat conjunt el Gremi d'Hosteleria de Lleida, la Federación d'Hosteleria de les Comarques de Girona, la Federació Intercomarcal d'Hosteleria, restauració i Turisme, el Gremi de la Restauració de Barcelona i l'Asociació d'Empresaris d'hosteleria de Tarragona afirmen que "el nostre sector no pot estar a l’expectativa de l’evolució de la pandèmia, i de la implantació de les vacunes, sense compensacions. Ja hem comprovat que no som Alemanya".





















I afegeixen "avui s’anuncia mesures per 10 dies, però a ningú se li escapa que la situació d’aquí a 10 dies no serà molt millor que l’actual. Ara amb les restriccions vigents, tothom sap que el nostre sector incideix molt poc amb el nombre d’infectats. Per què hem de continuar sacrificant una activitat econòmica amb aquesta contundència inútilment?"





Insisteixen en el seu escrit "Per què no exigim, tots plegats, accions més precises. Per exemple reduir la mobilitat a grups de risc o infectats, com fan a altres països. A més del model Europeu, que sols s’aguanta amb un pressupost per compensar el tancament d’activitats, existeixen altres models que combinen l’activitat econòmica amb la lluita a la pandèmia."





"El nostre sector (restauració) no pot aguantar tot l’hivern amb aquestes condicions".











Per a continuació dir "el Pirineu, un territori fràgil, veu amb indignació com amb una temporada de neu excel·lent, tot se’n va a norris. Tot i que es molt difícil contagiar-se esquiant. Aquesta realitat afecta a l’economia de les empreses però també a la salut psíquica dels treballadors i empresaris que experimenten aquesta sensació".





Per tot aixó "el sector exigeix que busquem accions més precises per poder combinar l’activitat econòmica, amb la lluita a la pandèmia, guanyant mobilitat, fins que puguem gaudir d’un entorn més estable, que el mateix Secretari de Salut ha fitxat al desembre 2021. I destinar compensacions d’una vegada. No oblidem que la Generalitat ha rebut ajuts, entre altres coses per a pimes i autònoms, per valor de 2.000 milions d’euros i ara en rebrà 1.706 més per aquest 2021, que nosaltres no veiem per enlloc".





Finalment exigeixen "reunions periòdiques amb el Govern i que es deixi de criminalitzar al sector. Instem a tothom a prendre nota de com ens maltracten, per fer un exercici de memòria el proper 14 de febrer. Avui ens toca a nosaltres, demà potser et pot tocar a tu...."