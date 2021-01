La Fundació Hospital Sant Joan de Déu de Martorell dona part de l'excedent de fàrmacs no usats a una ONG

Després de la primera onada de la COVID-19, la Fundació Hospital Sant Joan de Déu de Martorell (FHSJDM), com d'altres centres hospitalaris a tot Catalunya, es va trobar amb uns estocs sobredimensionats de fàrmacs antiretrovirals i antimalàrics, ja que en un inici alguns estudis apunten que aquests fàrmacs podrien ser efectius contra el coronavirus, però altres assajos clínics posteriors van descartar aquesta hipòtesi i es van anar substituint per altres tractaments per combatre el coronavirus.

















Degut al moment de la urgència i davant la quantitat d'afectats que hi havia per la pandèmia, es va fer una elevada previsió de fàrmacs. Quan l'evolució del tractament per la COVID-19 va anar cap una altre via es va pensar en buscar una sortida a l´excedent de que es disposava.





Lopinavir/ritonavir és un fàrmac indicat per tractar el VIH, en el nostre entorn s'ha vist superat per altres teràpies més efectives tot i seguir sent d'utilitat en països amb menys recursos per accedir a fàrmacs més innovadors. La hidroxicloroquina és un antimalàric d'utilitat en regions afectades pel paludisme.





Des de la FHSJDM es va buscar una solució. I va ser Marta Martí Navarro, cap del Servei Farmàcia del centre hospitalari, qui va pensar en fer una donació a través d'una ONG.





Després de contactar amb diverses organitzacions, la donació s'ha fet a l'Associació SOS Psicosis que treballa amb centres sanitaris de Filipines. Així doncs la medicació es distribuirà per centres hospitalaris de Cebu i Manila.









La Fundació Hospital Sant Joan de Déu de Martorell, que compta amb més de 850 anys d'història, està situat a la comarca del Baix Llobregat i dona servei a una població de referència d'uns 160.000 habitants.





És una fundació de titularitat privada que forma part del SISCAT (Xarxa Hospitalària d'Utilització Pública) del Servei Català de la Salut i que proporciona cobertura assistencial a la comarques del Baix Llobregat Nord (Martorell, Sant Andreu de la Barca, Pallejà, Olesa de Montserrat, Esparreguera, Abrera, Collbató, Sant Esteve Sesrovires, Castellví de Rosanes), Alt Penedès (Gelida, Sant Llorenç d'Hortons), Anoia (Masquefa, El Bruc) i Vallès Occidental (Urbanitzacions de Can Santeugini i Costablanca pertanyents al municipi de Castellbisbal.