La Federació Catalana de Locals d'Oci Nocturn exercirà d'acusació popular contra la rave de Llinars de l'Vallès

Aquest dimarts FECALON s'ha personat en la causa davant el Jutjat nº 1 de Granollers, contra la "rave" celebrada a Llinars de Vallès. Els empresaris de sector vénen advertint des de fa mesos de la proliferació d'aquest i altres tipus d'esdeveniments.





FECALON creu "que hi ha una doble vara de mesurar per part de les autoritats respecte a l'oci reglat en contraposició amb l'oci il·legal i descontrolat".





Després d'aquesta petiicón el Jutjat, ha ordenat practicar noves diligències d'instrucció per a l'aclariment dels fets i depuració de responsabilitats.





















Les activitats empresarials estan realitzant un gegantí sacrifici econòmic - social i amb un horitzó d'obertura sense definir i reclamen "de manera urgent la pràctica massiva de tests Covid-19".





A més assenyalen en un comunicat que el passat "7 de desembre en una reunió telemàtica mantinguda amb els departaments d'Interior, Empresa i Salut, el seu secretari general i advocat Fernando Martínez, ha reiterat que l'únic camí tècnic sanitari per poder demostrar que els locals d'oci nocturn i la cultura són segurs i poder reprendre certa normalitat, era la pràctica massiva dels usuaris dels tests ràpids i d'antígens "





Amb aquesta mesura creuen en FECALON es podria "detectar i aïllar els contagis de Coronavirus, tal com s'ha provat en l'estudi fet a la Sala Apolo".









FECALON vol remarcar que "és l'únic sector empresarial que no té aprovat un pla sectorial pel PROCICAT des de fa més de 10 mesos. Un pla d'obertura seria molt útil perquè en esdeveniments musicals es pogués practicar un protocol d'actuació i de compliment de mesures higiènic sanitàries ".





ELS RESPONSABLES DE L'RAVE EN LLIBERTAT PROVISIONAL





La magistrada de l'Jutjat d'Instrucció 1 de Granollers va acordar aquest dilluns la llibertat provisional amb compareixences periòdiques al jutjat per als dos presumptes organitzadors de la 'rave' il·legal en una nau als afores de la localitat Llinars de Vallès





Segons ha informat el Tribunal Superior de Justícia de Catalunya (TSJC) aquest dilluns, els detinguts han contestat només a les preguntes dels seus advocats i la causa està oberta pels delictes de resistència i desobediència.

















Les altres quatre persones identificades seran citades per declarar en el moment que es consideri oportú a mesura que avanci la instrucció segons s'ha precisat.





Els Mossos d'Esquadra segueixen investigant a més persones com a presumptes organitzadores de la 'rave' de Llinars de Vallès que va començar la passada Cap d'Any i que la policia no va desallotjar fins dissabte.





La policia catalana va intervenir els equips de so i material de la festa, i van organitzar un dispositiu per identificar els participants i practicar tests d'alcoholèmia i drogues als havien de conduir.





El director general dels Mossos, Pere Ferrer, va explicar en el mateix escenari de la festa il·legal que es van aixecar 215 actes i que els assistents s'enfronten a sancions de fins a 3.000 euros, mentre que per als organitzadors la multa pot arribar als 600.000 euros " per incomplir la normativa "per prevenir contagis de Covid-19.