Els aficionats comencen a escollir al MVP MOVISTAR de la dècada de bàsquet

Tret de sortida per a l'elecció popular que coronarà coronar el MVP Movistar de la dècada 2011-20 a la Lliga Endesa de bàsquet. Seran els aficionats els que triïn, a través de les xarxes socials i en format bracket- de doble eliminació- al millor jugador dels últims deu anys.

















Un jurat d'experts ha confeccionat una llista de 16 candidats al MVP Movistar de la dècada entre els jugadors més destacats d'aquest període. S'ha tingut en compte el rendiment i els guardons individuals collits, però també la contribució i influència de cadascún en la consecució dels títols dels seus equips i al bàsquet ACB.





En un debat virtual moderat per José Ajero, presentador de Bàsquet a el Dia en #Vamos, el jurat va escollir els aspirants definitius a l'MVP Movistar. Hi van participar exjugadors de la Lliga Endesa que han conegut als candidats bé com companys o com a rivals: José Manuel Calderón, llegenda el bàsquet espanyol, Sergi Vidal, que va penjar les botes el 2019 després de 21 temporades a la Lliga Endesa, i Sitapha Savané , que va posar final a la seva carrera el 2018 després de gairebé 500 partits en la competició.





Per la seva banda, Jota Cuspinera, més d'una dècada a la banda en cinc clubs acb i actual analista televisiu, va aportar el punt de vista tècnic, i David Carnicero, la veu de la Lliga Endesa a Movistar + des de 2015, el de l'analista. A més, una altra llegenda del nostre bàsquet i comentarista de la Lliga Endesa a Movistar +, Amaya Valdemoro, va emetre també el seu vot.





El jurat va escollir als 16 noms finalistes i posteriorment va identificar als vuit que partiran com a caps de sèrie. La llista resultant és la següent:





CAPS DE SÈRIE





Jaycee Carroll

Bojan Dubljevic

Rudy Fernández

Sergio Llull

Nikola Mirotic

Juan Carlos Navarro

Felipe Reyes

Sergio Rodríguez





ALTRES CANDIDATS





Facundo Campazzo

Luka Doncic

Marcelinho Huertas

Fernando San Emeterio

tornike shengelia

Edy Tavares

Ante Tomic

Fran Vázquez





Aquests 16 jugadors s'enfrontaran en votacions diàries que es duran a terme al perfil oficial de l'ACB a Twitter (@ACBCOM). Basket a el dia, el programa diari de bàsquet de #Vamos de Movistar +, farà un seguiment del procés d'elecció.

















Les votacions començaran aquest dijous 7 de gener a les 10:00 amb el primer dels duels de vuitens de final: Nikola Mirotic contra Marcelinho Huertas.





Els guanyadors de vuitens s'enfrontaran en quarts de final amb els jugadors situats en el seu mateix costat de el quadre. El procediment seguirà així fins que només quedi un jugador: l'MVP Movistar de la dècada.





Aquest és el calendari de les properes votacions:





Dijous 7 de gener: Mirotic vs Huertas

Divendres 8 de gener: Rudy vs Campazzo

Dilluns 11 de gener: Carroll vs Shengelia

Dimarts 12 de gener: Navarro vs Tomic

Dimecres 13 de gener: Sergio Rodríguez vs Doncic

Dijous 14 de gener: Felipe Reyes vs Fran Vázquez

Divendres 15 de gener: Dubljevic vs Tavares

Dilluns 18 de gener: Llull vs San Emeterio





Les votacions començaran a les 10:00 del matí (hora catalana) i es mantindran actives durant 24 hores.





Un cop finalitzada la ronda de vuitens de final, l'elecció continuarà amb els quarts de final (19-22 de gener), semifinals (25 i 26) i la gran final, fixada per al 28 de gener.