Institucions penitenciàries vol que Iñaki Urdangarin faci un curs de reeducació econòmica

L'advocat d'Iñaki Urdangarin en el 'cas Nóos', Mario Pascual Vives, ha explicat que han recorregut a vigilància penitenciària i demanat que se li concedeixi el tercer grau "com ha passat amb altres persones pels mateixos fets i condemnes semblants", en referència a l'expresident balear Jaume Matas i l'exsoci d'el marit de la infanta Cristina, Diego Torres.





En declaracions a Europa Press Televisió, s'ha mostrat sorprès per la flexibilització del segon grau i el curs de reinserció que va oferir Institucions Penitenciàries Urdangarin el 30 de desembre, i que li permetrà complir la resta de la seva condemna en un centre d'inserció de dilluns a divendres i tenir permís passa sortir un cap de setmana al mes.





"Nosaltres des del moment en què la junta de tractament per unanimitat recordava que li donaven el tercer grau sense restriccions, teníem la confiança i l'esperança que això seria així, que seria assumit també per Institucions Penitenciàries", ha assegurat, i ha afegit que altres condemnats ja tenen el tercer grau des de juliol i és sorprenent, en les seves paraules, que Urdangarín no el tingui.





Pascual Vives ha explicat que la flexibilització de l'segon grau ha causat sorpresa en el seu client, tot i que ha lamentat que amb prou feines ha pogut parlar amb Urdangarin perquè les trucades estan limitades a vuit minuts, i tenia pensat visitar-però "les inclemències de el temps han impedit que el faci relativament aviat ".





Ha dit que no els han explicat en què consisteix el curs de reinserció, que "sembla un curs de reeducació en matèria econòmica", i ha desitjat que la sanció o la condemna hauria estat només això, tot i que ha indicat que cal respectar-la.