Com afecten els colors dels aliments als nens?

Els nadons i els nens petits també tenen colors favorits, encara que aquests solen anar canviant amb l’edat. I aquesta preferència per determinats colors es reflecteix sobretot en els aliments pels que més atrets se senten.





















Segons la pediatra Miriam Martínez Biarge, la major part d’investigacions sobre aquest tema coincideixen que els colors preferits dels nens petits són el taronja, el vermell i el groc, mentre que els menys atractius per a ells són el negre, el verd i el morat.





Els estudis han revelat també que a les nenes i nens els agraden els menjars amb molts colors i que com més varietat de colors veuen al plat més s’animen a tastar i a menjar, fins i tot aliments que, si es presentessin sols, rebutjarien.





Així presentar espinacs juntament amb pastanagues, tomàquets i blat de moro augmenta les possibilitats que mengin al menys part dels espinacs, comparat amb posar-los espinacs sols o en un mateix plat amb bròquil, pèsols i espàrrecs. Això no vol dir que haguem de cuinar major nombre d’aliments diferents cada dia, però sí que podem cuinar més quantitat d’un determinat aliment i anar aprofitant aliments de dies anteriors per aconseguir més combinacions a la taula cada dia. Combinar restes de diversos menjars també pot ser una bona idea a l’hora de preparar les tarteres de l’escola o els menjars per a dur d’excursió.





Quan ja són més grans i mostren interès podem començar a explicar-los el significat dels diferents colors en les fruites i verdures i com cada color representa una propietat beneficiosa per a la salut.