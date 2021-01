Christian Drosten: "Cal esperar fins a mitjans de gener per avaluar la situació de la pandèmia correctament"

Christian Drosten, és l'homòleg de Fernando Simón a Alemanya i considerat un dels viròlegs més prestigiosos d'aquest país, ha reconegut que espera que la primera meitat de 2021 sigui "molt complicada" a causa de l'expansió de la pandèmia de coronavirus.

















En una entrevista amb Berliner Morgenpost, el científic explica que a la segona meitat de l'any es podria permetre certa relaxació de les normes restrictives si s'aconsegueix vacunar un gran nombre de persones en aquest període.





En la seva opinió, en el segon semestre del l'any s'arribarà a una situació en què ja s'haurà vacunat a gran part dels grups de risc, la qual cosa provocarà pressions per aixecar tot tipus de restriccions per part d'aquells que entenguin que ja no hi ha motius per seguir amb elles.





Drosten adverteix que això seria "un error" perquè no es pot permetre en cap moment que pugi la incidència, ni tan sols entre els més joves.





El viròleg s'ha mostrat esperançat per la vacuna d'AstraZeneca, que ja ha estat aprovada a la Gran Bretanya, on ha començat ha administrar-se. En la seva opinió, la UE ha d'estudiar ja el aprovació perquè té un avantatge substancial: no necessita una refrigeració especial com sí que passa amb la de Pfizer.





Per a ell les xifres actuals de contagis no són vàlides perquè s'estan fent menys proves durant les vacances de Nadal i perquè moltes persones que han emmalaltit en aquestes dates no han acudit a el metge pel que caldrà esperar al menys fins a mitjans de gener per tenir dades fiables i avaluar la situació correctament.