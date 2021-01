Utilitzen perfils falsos per desacreditar usuaris de Facebook i robar els seus comptes

Des de l'Observatori de Delictes Informàtics de Canàries aconsellem als usuaris tenir molta precaució a l'hora de navegar per Internet, enfront de les tendències de cibercriminalitat i reconèixer els ciberdelictes que es vagin trobant per Internet i prendre les mesures de seguretat oportunes per no caure en elles.





















Ara hi ha una estafa a través de la xarxa social de Facebook, en la qual el cibercriminal (per mitjà d'un compte fals de Facebook, habitualment, un perfil femení) es posa en contacte amb un usuari masculí a través del Messenger de Facebook on li remet un missatge dient-li que diverses dones han fet comentaris en un bloc sobre la potencial víctima masculina, el qual se sent avergonyit.





Davant d'aquest missatge, la potencial víctima sent curiositat perquè creu que han fet comentaris negatius sobre la seva persona i, el cibercriminal fa creure a la víctima que estan desprestigiant la seva imatge com a usuari a Facebook. En aquest missatge, el cibercriminal incita a l'usuari perquè accedeixi a aquest bloc a través d'un enllaç que ho redirigeix a la pàgina web fals on, suposadament, estan fent comentaris sobre la seva persona.





La víctima masculina a el sentir-alarmat, clica en aquest enllaç que ho redirigeix a una pàgina web fraudulenta on s'ha d'autenticar amb l'usuari i la contrasenya del seu perfil de Facebook.





Si l'usuari en qüestió es fixés en el contingut d'aquesta pàgina, advertiria que el text en anglès diu que caldria diners només per canviar el color de l'entorn de Facebook i, per tant, no donaria els seus credencials d'aquesta xarxa social per veure els supòsits comentaris negatius realitzats cap a la seva persona perquè això és completament fals.





En cas contrari, el cibercriminal obtindria l'accés a l'perfil de Facebook atès que, la víctima potencial s'ha autenticat en el lloc web fals i el cibercriminal li robaria el seu compte de Facebook, amb la qual cosa suplantaria la identitat de la víctima per cometre actes delictius .