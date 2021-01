Algunes alternatives al Tortell de Reis

Hi ha moltes persones a les quals no els agrada el tortell de Reis ja sigui per la fruita gebrada, perquè no els fa gràcia el farciment o simplement perquè prefereixen un altre dolç. Si tu ets d'aquestes persones oa la teva casa hi ha algú a qui aquest últim dolç d'aquest període no li agrada, aquí van algunes alternatives per a les postres i l'esmorzar del dia 6 de gener.





Així que aquest any 2021 el vas a començar amb bon peu amb aquestes alternatives dolços. Tenim des un pastís de xocolata blanca, fins al típic tronquet de Nadal amb xocolata. Però també et donarem alguna alternativa per innovar amb pastissos modernes que ens arriben des de l'altra part de l'Atlàntic, des de territoris americans.





PASTÍS DE CEL

















Ens caldrà fer un pa de pessic i un flamet a partir de 400g de sucre, 200g d'aigua, 200g de llet, 2 ous, 7 rovells i 70 g de caramel. Fem el pa de pessic com qualsevol altre. Per la cansalada de cel anem a preparar un almívar bullint aigua i sucre. Després batem els rovells, els ous i la llet. Quan estigui llest ho anem incorporant a l'almívar sense batre. Això ho posem al forn a el bany maria durant 40 minuts ia 180 graus dins el forn. Quan estigui quallat, el traiem, deixem refredar i llest per menjar. Una gran alternativa el tortell de reis i que agradarà a tothom.









TRONC DE NADAL

















Amb el tronc de Nadal tenim una altra gran alternativa de xocolata. El tronc de Nadal no és altra cosa que un braç gitano de xocolata. Necessitem 4 ous, 70g d'avellana, 40 d'arròs, 100 de sucre de panela i sal. I per al farcit xocolata i nata. Preescalfem el forn i barregem ous, sucre i sal. Es tira la farina d'arròs i l'avellana mòlta i es posa tot en un motlle. Es fica a 180 graus 10 minuts fins que la superfície estigui daurada. Ara fonem la xocolata i la nata. Ho posem tot en el pa de pessic i el enrotllem poc a poc. Quan estigui enrotllat hem tirar-li per sobre una part de xocolata i algun adorn. Quan estigui llest, reservem a la nevera 30 minuts i estarà a punt l'alternativa al tortell de reis.





BOMBONS I PASTISSOS









Un altre clàssic que agrada a tothom i que no farà que et taquis les mans. Pots adquirir al súper o en qualsevol pastisseria una capseta de bombons o uns pastissos variats. I si vols tirar la casa per la finestra, tots dos. Amb els bombons tindrem un ric xocolata farcit de coses diferents. Hi ha moltes marques de bombons. Podem comprar els clàssics de la caixa vermella fins als més moderns fets amb or i altres materials. Si són pastissos, preocupa't de preguntar quin tipus de pastissos li agraden a la persona que no va a menjar tortell. N'hi ha de molt diferents, des de panets farcits de xocolata o de nata fins als minipasteles. Així t'assegures de no equivocar a l'hora de comprar les postres i l'esmorzar.