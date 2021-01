L'Associació de Joves d'Estudiants de Catalunya carrega contra les restriccions Covid-19

L' Associació de Dijous Estudiants de Catalunya (AJEC) ha estat un altre dels col·lectius que ha criticat, aquest dimarts, les mesures preses per la Generalitat pel que fa a les noves restriccions imposades per intentar fer front a les conseqüències del Covid-19 a Catalunya.





L'AJEC constata que "a nivell sanitari ens trobem en una situació crítica que no només indica un creixement de contagis sinó també un agreujament considerable de les dades". L'organització considera "obvi l'agreujament de la situació i poc comprensibles les mesures promulgades per la Generalitat. Estan obligant als estudiants a fer uns exàmens presencials en un context sanitari insostenible i cada vegada més descontrolat. Amb un risc de rebrot d'un 500% per sobre del que es considera risc alt i amb una taxa de reproducció positiva sense encara tenir dades de l'impacte de les festes d'any Nou i Reis "





Per AJEC les autoritats "estan posant en risc no només la salut dels estudiants, sinó també la dels professors i les seves famílies"





No obstant això afegeixen "volem esmentar que actualment no hi ha cap dada oficial que apunti que els contagis s'hagin pogut produir en els centres educatius, els centres universitaris i els centres de formació professional. Per tant, de nou ens trobem davant la criminalització de els estudiants per part de l'Administració "





ESTUDIS POSTOBLIGATORIS





L'AJEC ha recordat que "a la roda de premsa del dia 4 de gener, la Generalitat va anunciar la màxima recomanació de fer la docència virtual en format telemàtic per als estudis postobligatoris, és a dir, el Batxillerat i els Cicles Formatius. La Generalitat no pot continuar decidint pels estudiants en aquest cas ha estat la reducció de la presencialitat, però desconeixem si amb l'avanç de la pandèmia decidiran optar pel tancament total i com ho han fet en altres sectors, i més en etapes educatives tan sensibles com el Batxillerat, que és un curs dedicat a la preparació dels exàmens d'accés a la Universitat (PAU). "













No obstant això, reduir la presencialitat dels cicles formatius genera segons AJEC "un decreixement de la seva qualitat, sobretot, en aquells estudis més pràctics-arts, transport, esport, etc.. I evitar deixar en mans dels centres el desenvolupament de aquestes mesures perquè pot conduir a la desigualtat entre els mateixos estudis ".





ESTUDIS UNIVERSITARIS





L'Associació de Joves Estudiants de Catalunya ha destacat també que "és important citar que la precària situació de les estudiants pel que fa a la mobilitat ia la connectivitat ja era present abans de la pandèmia, però amb la crisi sanitària s'ha agreujat. Hem de tenir en compte que les dificultats de mobilitat impliquen: un preu elevat de l'transport, lligat a la inexistència de carnets que puguin reduir els preus a totes aquelles estudiants que es desplacen de diferents poblacions als centres; horaris i línies que no s'adeqüen als horaris de les classes presencials o exàmens, el que fa que haguem de perdre les classes anteriors o posteriors o connectar-nos amb males condicions, en molts casos, també un llarg trajecte des del lloc de residència a la universitat "





"Necessitem que es garanteixi la connectivitat, tal com hem denunciat altres vegades, les institucions no han vetllat per una connectivitat justa i de bona qualitat a tot el territori. Hi ha molts pobles que encara no tenen fibra òptica, o que la connectivitat és inestable i de baixa qualitat. Això fa que es converteixi, per als estudiants, en un impossible poder seguir les classes virtuals. a més també es converteix en realitat en una de les bretxes més presents entre el món rural i el món urbà. l'única solució que se'ls presenta és traslladar-se a algunes biblioteques on ens tornem a topar amb la problemàtica de la mobilitat, esmentada anteriorment ".





Finalment diu l'AJEC "cal que, per l'excepcionalitat, hi hagi una avaluació justa a les universitats. La dinàmica de les classes virtuals no és la mateixa que la de les presencials. En tot cas, no es tracta de debatre la manera de avaluar-nos sinó també fixar-se en la manera en què les estudiants hem après i hem seguit les classes. Així doncs, cal que hi hagi una modificació o una adaptació dels criteris d'avaluació d'acord amb el desenvolupament que hi ha hagut de el període lectiu "





Des de la AJEC es reclama a la Conselleria de Salut, la Secretaria d'Universitats i Recerca i el Departament d'educació que "reconsiderin i rectifiquin les decisions preses sobre els exàmens presencials, i la reducció de la presencialitat atès que la situació d'aquests dies està sent crítica ".





Aquesta organització exigeix que "la Generalitat faci una major planificació de les mesures, escoltant els col·lectius que formen part de el sector educatiu, ja que mostra una imatge d'improvisació inadmissible per l'Administració Pública en un temps de crisi sanitària i social"





L'AJEC reivindica "uns exàmens virtuals de qualitat on les estudiants puguin demostrar realment els seus coneixements i que estiguin dissenyats amb altres intencions que no només prevenir la còpia i el frau i alhora que es doti recursos al professorat perquè puguin fer un seguiment en directe de la realització de la prova per garantir la gestió immediata de les incidències que es puguin donar al llarg de la prova. "