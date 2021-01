Aquest dimecres s'esperen nevades i temperatures mínimes

La Direcció General de Protecció Civil i Emergències de el Ministeri de l'Interior, d'acord amb les prediccions de l'Agència Estatal de Meteorologia (AEMET), manté l'alerta per temperatures mínimes i avisa de nevades a partir de demà. A més, s'espera temporal amb precipitacions abundants, vents molt forts i mal estat de la mar a Canàries.





L'arribada d'un nou front atlàntic també afectarà l'àrea de l'Estret i al sud-est peninsular.





S'esperen temperatures molt baixes i gelades generalitzades a gran part de la Península i Balears. Dimecres, les províncies amb major risc són Osca, Terol, Girona, Lleida, Lleó, Burgos, Segòvia i Zamora.













El major risc per nevades està previst a Almeria, Granada, Jaén i Múrcia durant el dimecres. A l'endemà, serien zones de les comunitats autònomes de Madrid, Castella-la Manxa, Comunitat Valenciana, Múrcia i Andalusia les més afectades segons la previsió actual.





Per tot això, aquest dimarts ha tingut lloc una reunió de la Unitat de Valoració de Riscos, òrgan que es troba contemplat en el Protocol sobre Coordinació d'Actuacions davant de situacions meteorològiques extremes, per analitzar les previsions meteorològiques per als pròxims dies i les mesures preventives a adoptar de manera coordinada, per tal de minimitzar les conseqüències negatives de les nevades a les carreteres de l'Estat.





A la reunió s'ha constatat que tots els serveis de l'Administració General de l'Estat involucrats en el Protocol Centre està activats i alertats. Així mateix, s'ha alertat totes les comunitats autònomes i delegacions de Govern.





En la trobada, presidit pel director general de Protecció Civil i Emergències, Leonardo Marc, han participat representants dels organismes que formen part d'aquesta Unitat de Valoració: l'Agència Estatal de Meteorologia (AEMET), la Direcció General de Trànsit (DGT) , la Direcció General de Carreteres i la Unitat Militar d'Emergències (UME), juntament amb els representants de la Direcció General de Protecció Civil.





RECOMANACIONS DAVANT EL MAL TEMPS



Per això, Protecció Civil i Emergències recomana als ciutadans que davant la previsió de neu i baixes temperatures vagin molt atents si viatgen per carretera i tinguin especial cura amb les plaques de gel; que s'informin de la situació meteorològica i de l'estat de les carreteres; extremin les precaucions, revisin el vehicle i atenguin les recomanacions de Trànsit; i revisin els pneumàtics, anticongelant i frens.





















A més, cal tenir la precaució d'omplir el dipòsit de la gasolina i portar pneumàtics d'hivern o cadenes; portar roba d'abric i un telèfon mòbil amb bateria de recanvi i / o carregador d'automòbil; si està atrapat a la neu, s'aconsella romandre al cotxe, amb la calefacció posada, renovant cada cert temps l'aire, i vigilar que el tub d'escapament no estigui obstruït per evitar que els gasos penetrin a l'interior de vehicle.





En cas de quedar-se aïllat i necessitar ajuda, insta a no intentar resoldre la situació per si mateix, sinó que recomana tractar d'informar d'aquest fet i, llevat que la situació sigui insostenible, esperar assistència.





Davant forts vents, convé assegurar portes, finestres i tots aquells objectes que puguin caure a la via pública i allunyar-se de cornises, arbres, murs o edificacions en construcció o grues que puguin desprendre. També, convé abstenir-se de pujar a les bastides sense les adequades mesures de protecció.





En cas d'anar conduint, demana extremar les precaucions, especialment a la sortida de túnels, avançaments i encreuament amb vehicles pesats en carreteres de doble sentit; i prestar atenció davant la possible presència d'obstacles a la carretera.





Davant vents costaners, recomana allunyar-se de la platja i d'altres llocs baixos que puguin ser afectats per les elevades marees i onatges que solen generar-se davant la intensitat de vents forts, si es troba en zones marítimes; i evitar estacionar els vehicles en zones que es puguin veure afectades per l'onatge.





Finalment, davant pluges intenses, aconsella, si es va conduint, disminuir la velocitat, extremar les precaucions i no aturar-se en zones on pugui discórrer gran quantitat d'aigua; si s'ha de viatjar, circular preferentment per carreteres principals i autopistes.





Si comença a ploure de manera torrencial, hi ha risc d'inundació. Per això, aconsella no travessar amb el vehicle ni a peu, els trams inundats; no intentar salvar el seu automòbil enmig d'una inundació. Si es troba al camp, cal allunyar-se dels rius, torrents i zones baixes de vessants i turons, evitant travessar guals inundats. Igualment, ha de dirigir-se als punts més alts de la zona.