Els seguidors de Maduro rodegen la casa de Juan Guaidó

El chavisme i l'oposició que encapçala Juan Guaidó han donat inici aquest dimarts a les seves respectives assemblees, amb cadascuna de les dues parts reivindicant-se com representants legítimes de Veneçuela i apel·lant a una comunitat internacional que està igualment dividida sobre la situació política interna. El chavisme, agrupat sota la bandera del Gran Pol Patriòtic, es va fer amb una àmplia victòria a les eleccions parlamentàries de el 6 de desembre.













Els diputats afins a el Govern de Nicolás Maduro han deslado des de la plaça Bolívar de Caracas fins al Palau Federal Legislatiu per donar inici a la cerimònia de presa de possessió. Una ofrena oral i imatges en record de Simón Bolívar i Hugo Chávez han posat la nota simbòlica a aquesta arrencada, segons el diari veneçolà 'El Universal'. El número dos d'el Partit Socialista Unit de Veneçuela (PSUV), Diosdado Cabello, o l'esposa de Maduro, Cilia Flores, formen part de la terna de diputats, entre els quals també destaca l'exministre Jorge Rodríguez, proposat ja com a cap de el nou Parlament . El Govern reivindica que aquests nous diputats són els legítims legisladors per a aquesta nova etapa (2021-2025), amb la qual el chavisme vol passar pàgina a cinc anys en què l'Assemblea Nacional ha estat dominada per l'oposició --tot inhabilitada 'de facto 'per les decisions de l'Tribunal Suprem de Justícia (TSJ) -.





De forma paral·lela, i en un lloc alternatiu a la seu legislativa, els diputats de l'actual Assemblea Nacional han organitzat un altre acte per reivindicar la seva continuïtat, al·legant que les eleccions de desembre van mancar de les garanties sucientes i que no pot haver-hi un buit institucional. Guaidó, que al gener de 2019 es va autoproclamar 'president encarregat' de país fent valer precisament la seva legitimitat davant Maduro, ha llançat una nova crida a la "unitat" per encarar un últim intent amb el qual posar na la "usurpació" que representaria l'actual Govern.





"Estem aquí de peu", ha dit Guaidó a l'prendre la paraula, en un discurs amb el qual ha volgut apel·lar a la "institucionalitat" i ha defensat la representació d'una "majoria" davant Maduro. L'oposició va convocar al desembre una consulta per demostrar l'existència d'aquesta majoria.





"Volem construir la transició", ha plantejat Guaidó, que ha acusat el Govern de portar setmanes "intimidant" als actuals diputats, als quals hauria amenaçat amb detenir si seguien endavant amb l'acte que finalment sí que ha tingut lloc com estava previst.





VIGILÀNCIA AL COSTAT DE L'HABITATGE

El Centre de Comunicació Nacional, que gestiona la premsa de l'gabinet que dirigeix Guaidó, ha compartit a Twitter imatges amb què pretén denunciar que els "esbirros de la dictadura" de Maduro mantenen "envoltada" l'habitatge de l' 'president encarregat'. El mateix Guaidó ha compartit aquestes imatges a la mateixa xarxa social.





"Aquest és el mètode de la dictadura i pel quin estan assenyalats per delictes de lesa humanitat", ha assenyalat, convençut que podrà superar aquest i altres "obstacles".





"Mentre la dictadura intenta generar terror i militaritza el Parlament, estarem instal·lant el nou període de la legítima Assemblea Nacional", ha insistit, a l'parlar d'un "continuïtat com a única alternativa a la" situació atípica "que travessa el país sud-americà. En aquest sentit, ha advocat per evitar "un buit de poder".





"A el no haver diputats legítimament electes per a aquest nou període legislatiu, correspon a el Parlament electe en 2015 seguir en funcions fins que hi hagi una elecció vàlida", ha argumentat.





"Deixar a el país sense l'únic òrgan electe legítim seria contrari a la restauració de l'ordre constitucional i ens allunyaria de la possibilitat de solucions a la crisi, que passa per eleccions presidencials i parlamentàries lliures", ha emfatitzat el líder de Voluntat Popular.