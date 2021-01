Espadaler: "A Units volem que Catalunya funcioni i per això apostem per Salvador Illa"

Units per avançar ha convocat aquest dimarts als candidats que s'incorporen en nom seu a la candidatura del PSC encapçalada per Salvador Illa. La trobada ha tingut lloc al Parc de la Ciutadella, davant del Parlament de Catalunya i s'hi han sumat Oriol Molins, President del Comitè directiu i Helena Isábal, presidenta del Consell Nacional.













Els candidats i candidatas d'Units per avançar de les properes eleccions catalanes.









Ramon Espadaler, secretari general i candidat número 3 a la llista encapçalada per Salvador Illa, ha manfiestat que "l'objectiu prioritari d'Units per Avançar és fer que Catalunya funcioni, per la qual cosa cal un canvi de govern".





En opinió d'Espadaler, "sumar els màxims suports a la candidatura d'Illa és la millor garantia per fer efectiu el canvi que necessita Catalunya a tots els nivells".





Per aquest motiu, Units per Avançar orienta tots els seus esforços a convèncer aquelles persones que possiblement no són votants socialistes, però que comparteixen la necessitat de canviar el rumb del Govern i que cada vesada són més conscients que Illa és la única alternativa real i realista.





Per fer efectiu el canvi i que Catalunya funcioni, Units per Avançar ha agendat nombrosos contactes tant presencials com telemàtics amb sectors socials i econòmics preocupats pel desgovern i pel desgavell que representa l'actual Govern i per les nefastes conseqüències que això comporta tant a nivell econòmic com social o sanitari.





En opinió d'Units, la capacitat de gestió, la predisposició per al diàleg i la solvència demostrada per Salvador Illa constitueixen la millor garantia d'un canvi imprescindible als ulls de molts ciutadans, per damunt d'ideologies i de sentiments.