L'OMS espera que el 2021 es "polititzi menys amb la salut"

El director general de l'Organització Mundial de la Salut (OMS), Tedros Adhanom Ghebreyesus, ha demanat per a l'any 2021 que es polititzi "menys" amb la salut, després de la gestió que s'ha realitzat de la pandèmia del coronavirus.









En una roda de premsa, Tedros ha recordat que actualment s'està en una "carrera" per salvar vides, pel que ha destacat la importància que els països actuïn "ràpid" per frenar els contagis i per evitar lamentar més morts.





"És important salvar vides i protegir els professionals sanitaris. Aquesta pandèmia és cansada però és molt pitjor per als que treballen en els serveis mèdics o per a aquells pacients que estan patint el Covid-19 o que han de posposar el seu tractament contra el càncer" , ha detallat el dirigent de l'OMS.





Així, Tedros ha tornat a demanar als ciutadans que es posin en quarantena davant la sospita de patir Covid-19 i als governs que els facilitin la possibilitat de poder aïllar adequadament. "Cal trencar les cadenes de transmissió i per això és necessari identificar i trobar els infectats i donar-li l'atenció que necessiten", ha emfatitzat.