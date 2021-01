Si reps aquest missatge per WhatsApp, és important que l'esborris al més aviat possible

La Policia està alertant que alguns usuaris de WhatsApp han rebut un missatge per l'aplicació mòbil amb un codi de verificació, suposadament enviat per algun dels seus coneguts per error.









El codi de verificació té entre 4 i 6 xifres i normalment els criminals utilitzen el compte d'un conegut perquè la persona que el rep confiï en el missatge. El missatge que es rep sol ser el següent: "Hola, em sap greu, et vaig enviar un codi de 6 dígits per SMS per error, m'ho pots transferir, si us plau? És urgent ".





En aquest cas, el compte de la persona des el nombre reps el missatge ha estat hackejada per poder enviar el codi. Així, el criminal inicia la sessió amb el telèfon del conegut i es fa passar per ell per parlar amb els seus contactes. Amb aquests codis pot autoritzar operacions o transferències.





Si per error reenviar el missatge, hauràs recuperar el compte de nou. El millor és intentar accedir a WhatsApp i verificar el teu número de telèfon. Si no es pot, el criminal haurà entrat ja en el teu compte i hi haurà canviat la contrasenya. Es pot intentar recuperar la contrasenya, però si no és possible, caldrà contactar amb el servei de missatgeria.









Si no has realitzat cap operació i reps algun codi, és perquè algú està intentant utilitzar el teu telèfon per cometre frau. És per això que el millor serà no tornar a enviar mai informació personal ni codis a un particular.