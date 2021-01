Catalunya és una de les comunitats autònomes amb menys percentatge de vacunats contra el coronavirus

A Espanya ja s'han administrat 139.339 dosis de la vacuna contra el Covid-19 de Pfizer, el 18,7 per cent de les distribuïdes entre les comunitats autònomes, que ascendeixen a 743.925, segons dades del Ministeri de Sanitat.













El departament dirigit per Salvador Illa ha facilitat aquesta informació en l'informe d'activitat del procés de vacunació enfront de la Covid-19 sobre la base de dades recollides entre el 27 de desembre, dia en què van començar les vacunacions, i aquest dilluns, dia 4 , i dimarts, 5 de gener, segons les comunitats.





Les dades de Sanitat indiquen que en aquest període s'han rebut a Espanya un total de 743.925 dosis de la vacuna de Pfizer, unes 360.000 aquest mateix dilluns, i s'han administrat a un total de 139.339, el 18,7 per cent de les dosis rebudes.





Espanya rep cada setmana una remesa de 360.000 dosis, que el Govern central distribueix entre les comunitats autònomes. En els primers dies de la seva posada en marxa, que ha coincidit amb les dates nadalenques, la campanya de vacunació s'ha desenvolupat de manera més lenta del previst, amb desigualtat entre les diferents regions.





El ministre de Sanitat, Salvador Illa, va explicar aquest mateix dilluns que el procés de vacunació està "evolucionant correctament" i aquesta mateixa setmana es va a arribar a una "velocitat de creuer" respecte a l'administració de la vacuna en les comunitats autònomes.





Les comunitats autònomes que més estan immunitzant són Astúries, amb 12.929 dosis administrades de les 23.720 rebudes (el 54,5 per cent); Ceuta, amb 517 de les 1.005 rebudes (51,4 per cent); Melilla, amb 341 de les 1.005 rebudes (33,9 per cent); Castella i Lleó, amb 16.430 de les 51.390 rebudes (32,0 per cent); Galícia, amb 12.012 de les 37.555 rebudes (32,0 per cent); Andalusia, amb 40.263 de les 140.295 rebudes (28,7 per cent); Navarra, amb 2.651 de les 11.850 rebudes (22,4 per cent); Canàries, amb 5.857 de les 27.660 rebudes (21,2 per cent); o Balears, amb 2.656 de les 12.840 rebudes (20,7 per cent).





Per sota del 20 per cent s'han situat Múrcia, amb un 19,3 per cent (4.949 de 25.685 rebudes); País Basc, amb el 17,6 per cent (5.553 de 31.605); Aragó, amb el 12,6 per cent (2.985 de 23.715); Comunitat Valenciana, amb el 14 per cent (8.586 de 61.225); o Castella la Manxa, amb el 11,5 per cent (4.092 de 35.550).





A la cua figuren Cantàbria, amb el 5,1 per cent (601 de 11.850 rebudes); la Comunitat de Madrid, amb el 5,4 per cent (5.335 de 98.790); Extremadura, amb el 8,3 per cent (1.806 de 21.725); La Rioja, amb el 9,9 per cent (585 de 5.915); i Catalunya, amb el 9,3 per cent (11.191 de 120.545).