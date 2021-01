Un sòlid Cornellà fulmina al Atlético de Madrid de la Copa del Rei

La Unió Esportiva Cornellà serà el proper divendres 8 de gener al bombo del sorteig dels setzens de final de la Copa d'el Rei després de fulminar, en un molt sòlid partit disputat al Nou Estadi Municiapal local, a l'actual líder del Campionat de Lliga a Primera Divisió: l'Atlètic de Madrid de Diego Pablo Simeone.





Un golàs del central esquerrà Adrián Jiménez en el minut 7, ha segellat una gran sorpresa copera ... però que ha merescut clarament el quadre del madrileny Guillermo Fernández Romo que s'ha mostrat intens, competitiu, ordenat i pressionant. Els "verds" segueixen deparant grans satisfaccions en els últims temps, lluitant en el subgrup A del grup "català" de la Segona B (setè classificat) i tocant amb la punta dels dits aquest passat estiu l'ascens a Segona A.





En una gèlida tarda del Dia de Reis (i amb una bona colla d'aficionats als voltants del camp del Cornellà), el Nou Municipal ha acollit a un Atlètic que ha protagonitzat la primera gran decepció del curs amb futbolistes al camp de no poca solvència com Saül Ñiguez, Vitolo, Correa, Savic, Lodi, Kondogbia ... o un Joao Fèlix que ha vist com Simeone l'ha substituït en el minut 74 (després de la seva fluixa aportació) tot i anar per darrere en el marcador i necessitar donar la volta al partit









Foto: Unió Esportiva Cornellà





Nova alegria per a l'afició d'un Cornellà que des del minut 62 ha gestionat, a més, molt bé el partit aprofitant l'expulsió, per doble targeta groga, del "matalasser" Ricard.





Poc més de cinc anys després de plantar cara al Reial Madrid a la mateixa competició en un inoblidable partit jugat, per cert, en un extraordinari ambient a l'Estadi de l'Espanyol (encara que el quadre dirigit llavors per Jordi Roger va caure davant l'equip blanc) el Cornellà ha arrodonit aquest 6 de gener una gran jornada futbolística ... que la tràgica situació sanitària ha impedit, per desgràcia, que fos acompanyada de la seva animosa i sorollosa afició.