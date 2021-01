VÍDEO: Els EUA viuen un intent de cop d'Estat: manifestants pro-Trump assalten el Capitoli

Imatges històriques i sorprenents que arriben des de la capital de l'estat més poderós del món. Manifestants pro-Trump han trencat en massa la seguretat de parlament americà i els legisladors han hagut de refugiar-se en els seus despatxos.





Hi ha fotos d'agents de seguretat amb les seves pistoles apuntant la porta principal de l'hemicicle. Els vidres d'aquestes portes trencats pels manifestants. També de persones detingudes. Una cosa increïble en l'estat que es considera a si mateix líder del món lliure.





També hi ha imatges d'un manifestant asseient a la cadira de president de la Cambra. Les forces de seguretat han fet servir gas, se suposa que lacrimogen, dins de l'edifici. Sembla que hi ha una dona en estat crític després de ser disparada al pit dins al Capitoli.









Agents de seguretat apuntant a la porta que estaven forçant seguidors per Trump al Capitoli en una imatge de la CNN

















Minuts abans, el vicepresident Mike Pence va anunciar que no anava a seguir les ordres de Donald Trump, per impedir la certificació de Joe Biden. Amb tot, el procés no s'ha completat, a l'ésser interromput per la protesta.





Les imatges mostren que la policia està guanyant temps, però no usant la força per desallotjar un Capitoli inundat per manifestats pro-Trump, arribats d'un míting en què va parlar el president. El líder republicà es va negar una altra vegada a reconèixer la seva derrota.





L'alcaldessa acaba de declarar toc de queda a Washington.





Pence ha estat evacuat del Capitoli. Trump està a la Casa Blanca i per ara no ha animat els seus seguidors a abandona el lloc. Milers d'ells encara estan a l'edifici i en les seves escales.