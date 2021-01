Perilla la data del 24 de gener per les eleccions al Barça per l'excepcionalitat sanitària

La possible pròrroga a partir del 17 de gener de les noves mesures adoptades (també) per la Generalitat per frenar la propagació de l'covid-19 afectarà el calendari electoral per a l'assalt a la presidència de Barça. La data de l'24 de gener per a la celebració dels comicis podria trontollar.





El club i l'Executiu català revisaran el 15 de gener les opcions de viabilitat perquè les eleccions puguin arribar a celebrar-se a la data prevista. No està clar. Si s'allarguen les restriccions proposades pel Govern català per fer front a l'excepcionalitat sanitària, el pla dissenyat pel Barça patirà alteracions.





De fet, a excepció dels dos precandidats presumptament "favorits", la resta de "presidenciables" (tenen fins al 11 de gener per aconseguir 2.257 firmes que els permetin inicar oficialment la campanya electoral el dia 15) clamen per l'ajornament electoral. En principi, el club balugrana (a través de la Junta Gestora que presideix Carles Tusquets) ha proposat celebrar els comicis en un sol dia: el 24 de gener i en diverses seus per evitar aglomeracions. Les sòcies i socis barcelonistan cridats a la urnes tindran punts de votació al Camp Nou, Tarragona, Tortosa, Lleida i Girona. Fora de Catalunya s'ha decidit votar a Andorra, València, Madrid, Sevilla i Palma de Mallorca.





La propera jornada electoral del Barça poc tindrà a veure amb la de 2015. Foto @FJMonfort





Un altre inconvient que està afectant les eleccions de el 24 de gener (de 9 del matí a 21 hores) és la coincidiencia, a partir de les 16,15, de el partit de Lliga que l'equip de Ronald Koeman disputarà a Elx. El club ha intentat que la Lliga de Futbol Professional situï el matx al dissabte 23 per aconseguir una afluència més esglaonada de votants el 24-I. De moment, no hi ha canvis pel que fa a l'esmentat horari.