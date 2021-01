Marroc cobdícia arrabassar la base de Rota a Espanya

Diversos mitjans marroquins -sempre vinculats amb el règim- avancen que el Marroc hauria arribat a un principi d'acord amb els Estats Units per a l'obertura d'una base militar al Sàhara Occidental sota control marroquí i que significaria el trasllat de la base nord-americana a Rota gràcies a l'actual acostament de Washington amb Rabat.

















La notícia ha provocat la lògica alarma al Govern donat que la renovació de l'actual conveni bilateral està pendent de l'arribada de Joe Biden a la Casa Blanca i el consegüent nomenament del seu nou ambaixador a Espanya. I per que la base de Rota és doblement estratègica per al Govern: per la seva faceta militar i pels milers de llocs de treball que genera a la badia de Cadiz.





Si es tanca Rota això suposaria una pèrdua de pes geopolític d'Espanya com a punt clau per a la defensa el continent i de la Mediterrània a més de restar-li pes al nostre país en el si de l'OTAN. D'arribar a formalitzar-se, els vaixells de l'Exèrcit nord-americà podrien fer escala abans d'entrar i sortir de la Mediterrània, controlarien L'Estret i forçaria a Espanya a concessions territorials.





Conservar les bases dependrà de les negociacions que hauran de mantenir abans de maig de 2021 que venç el contracte. I a això cal sumar el contratemps de la petició nord-americana d'augmentar 600 marins i de quatre a sis els destructors al port espanyol, el que obligaria a canviar el conveni bilateral i, a l'convertir-se en un tractat internacional, passar pel Congrés dels Diputats.









Espanya competeix amb els plans militars ambiciosos del Marroc amb quatre bases en ple funcionament al nord de país i tres projectes de construcció de noves bases militars: Guercif, Taourirt, Al-Ksar es-Seghir i Muntanya Arruit. Aquestes dues últimes, en fase de creixement, no només controlen L'Estret, sinó que van a forçar Espanya a concessions territorials.





L'opció al Marroc és Al-Ksar es-Seghir, la primera base marroquina exclusivament militar a uns quilòmetres de Cadis. Mohammad VI va ordenar la seva construcció en 2008, i cinc anys més tard estava operativa. Llavors, ja la hi va oferir als EUA, però el Pentàgon la va rebutjar per no tenir calat per a les maniobres de grans vaixells i portaavions. No obstant això, "en aquests últims vuit anys han desenvolupat la base i ja està equipada fins i tot per acollir submarins.





Marroc prova ara una segona oportunitat per emportar-se el contingent americà d'Espanya. I aprofitant el poc marge de temps de negociació i les friccions entre Madrid i Washington, podria adherir-se almenys els 600 marins i els dos destructors que els americans volen augmentar a la base de Rota. Així, la base naval de Al-Ksar es-Seghir es convertiria en un apèndix de l'espanyola. Les bases de Muntanya Arruit i Guercif, a Nador, a prop de Melilla, compten amb drones i acaben de rebre una vintena d'helicòpters d'atac Apache AH-64E. La capacitació de pilots i mecànics es durà a terme durant els propers dos anys al Marroc i els EUA.









MARROC ANHELA UNA BASE AMERICANA EN TERRITORI DEL SÀHARA





El país magribí va aconseguir que s'instal·lés al seu territori el Comando Africà de Estats Units (Africom), creat pel Pentàgon el 2007 amb l'excusa d'una protecció humanitària en l'anomenada "guerra contra el terrorisme", però que realment intenta rivalitzar amb la Xina al continent africà. En el seu moment es va pensar que podria instal·lar-se a Espanya, però finalment es va optar pel país al nord d'Àfrica amb el qual manté relacions en matèria de seguretat i defensa des de dècades.





Amb el vist-i-plau de Mohammad VI, el Pentàgon va construir la major base militar nord-americana a l'Àfrica, a la localitat costanera de Tan Tan, frontera entre el Marroc i el Sàhara Occidental. Des de llavors el Regne alauita ha recuperat el paper de cooperació militar amb els americans que va tenir després de la independència de França.





La cooperació de seguretat entre els dos països està consolidada, però a més compten amb el suport de França, interessada en què soldats americans s'instal·lin al Marroc com a reforç a les seves tropes desplegades al Sahel.