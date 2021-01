La periodista Anna Grau serà la número dos de Ciutadans a les eleccions catalanes, en substitució de Lorena Roldán

La periodista i escriptora Anna Grau serà la número dos de la candidatura de Ciutadans per Barcelona a les properes eleccions de Catalunya, segons han informat fonts del partit. La seva presentació oficial es farà aquest dilluns en un acte a la capital catalana al costat de la presidenta de Cs, Inés Arrimadas, i al candidat a la Presidència de la Generalitat, Carlos Carrizosa.









Anna Grau ocuparà el lloc que havia de ser per a Lorena Roldán, que el passat 30 de desembre va anunciar que deixava Ciutadans per discrepàncies amb l'estratègia de Acostades i que seria la número dos del PP per Barcelona als comicis autonòmics. Roldán era la portaveu de Cs al Senat i portaveu al Parlament de Catalunya i, encara que havia guanyat les primàries a Catalunya, després l'Executiva la va substituir per Carrizosa.





Nascuda a Girona el 1967, Grau ha treballat en diferents mitjans de comunicació al llarg de la seva carrera, havent estat delegada de l' 'Avui' a Madrid i corresponsal de 'ABC' a Nova York, així com a col·laboradora en diferents programes de RTVE, Telemadrid , laSexta, EsRadio, la cadena SER, Onda Cero i Onda Madrid. A més, és columnista de 'The Objective' i 'The New Barcelona Post'.





Llicenciada en Periodisme per la Universitat Autònoma de Barcelona, és autora de diversos llibres, com 'El dia que va morir el president (1999),' Dones contra dones '(2000),' Per de parir '(2007),' De com la CIA va eliminar a Carrero Blanco i ens va ficar a l'Iraq '(2011),' #Podemos '(2014) i' els espanyols són de Mart i els catalans de Venus? ' (2015).





ES VA AFILIAR A Cs UN DIA DESPRÉS DEL 10-N





Grau es va afiliar a Ciutadans l'11 de novembre de 2019, un dia després que la formació taronja s'enfonsés en les últimes eleccions generals, en les que va passar de 57 diputats al Congrés a deu, el que va derivar en la dimissió d'Albert Rivera com a president.





No obstant això, va començar a mostrar la seva proximitat a Cs molts anys abans. El 2013 va estar en l'acte de presentació a Barcelona de Moviment Ciutadà, la plataforma impulsada per Rivera per a l'expansió nacional del partit, i posteriorment ha participat en algun altre acte organitzat per la formació taronja.





Ciutadans destaca de Grau que ha estat una "ferma defensora el constitucionalisme" a Catalunya des de fa molts anys, en publicacions, en conferències i en mitjans de comunicació. Al juliol de 2020, va ser elegida presidenta de Societat Civil Catalana a Madrid.





Ciutadans ha recordat que recentment la periodista i escriptora va patir persecució "per part del separatisme més radical per defensar les seves idees o afirmar veritats denunciant les actuacions sectàries i ultranacionalistes de l'entitat Plataforma per la Llengua", subvencionada per la Generalitat i altres administracions públiques catalanes.





A més, Grau ha denunciat que arran de comptar això va començar a rebre múltiples atacs i amenaces en xarxes socials, després d'això la FAPE, l'Associació de la Premsa de Madrid i l'Associació de Periodistes Pi i Margall la van emparar davant d'aquests atacs.