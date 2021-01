Laporta inverteix mil euros al día per promocionar-se en Facebook

Laporta s'està convertint en un gran inversor publicitari a Facebook i només Podem el superen en despesa en aquesta xarxa social.













Joan Laporta va anunciar el passat 30 de novembre la seva candidatura a la presidència del FC Barcelona i la seva inversió publicitària a Facebook ha superat els 27.000 euros fins a l'1 de gener, és a dir, ha gastat una mitjana de 1.300 euros diaris en publicitat.





A més ha col·locat un mural en ple centre de Madrid reclamant el vot i ha utilitzat un dels eslògans de l'independentisme català "Ho tornarem a fer".





Laporta compta amb més de 243.000 seguidors a Facebook i supera els 87.000 a Twitter, dues de les xarxes socials més utilitzades. El perfil de Laporta Facebook va ser creat el 2010 i és gestionat per fins a vuit administradors diferents, segons declara el perfil de l'expresident blaugrana.





















Les eleccions a la presidència de el Futbol Club Barcelona se celebraran el proper 24 de gener. Encara que com us hem explicat a CatalunyaPress està data perilla per l'excepcionalitat sanitària que es viu pel Covid-19.









La propera jornada electoral de l'Barça poc tindrà a veure amb la de 2015. Foto @FJMonfort









Facebook publica informació referent a anuncis de temes socials, eleccions o política. En concret, desgrana la despesa en aquest tipus de consells a més d'altres dades, com la inversió per regions i les empreses i organismes que estan darrere d'aquestes publicitats. La xarxa social realitza aquest tipus d'informes des de finals de març de 2019, després de veure al centre de l'huracà durant les eleccions de 2016 que finalment va guanyar Donald Trump. Facebook va ser assenyalada per certs sectors i personalitats com un element estratègic que va ajudar a Trump a alçar-se amb la butaca de la Casa Blanca.