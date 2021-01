Ampliació de les acusacions d'il·legalitats penals a l'actual direcció de Podem

La candidatura alternativa a Pablo Iglesias a Vista Alegre III insisteix a demanar davant la Justícia l'anul·lació de les primàries i de el congrés per delicte de falsedat, usurpació d'identitat i revelació de secrets.









Fernando Barredo.





L'acusació de l'equip de Fernando Barredo es fonamenta en una suma de suposades irregularitats vinculades a l'acompliment de l'reglament intern del partit, la modificació de les llistes electorals durant el procés de votació i les sospites i denúncies recollides a nivell territorial per a les primàries que es van celebrar l'any passat al juliol. El Congrés de Vistalegre 3, anunciat per al febrer, es va celebrar via telemàtica al maig, i la llista de Iglesias va guanyar amb el 92% de vots.





Ja fa anys que Fernando Barredo, exdirigent d'Podem a Castella-la Manxa, és crític amb el líder de Podem, Pablo Iglesias, i amb el seu sector més pròxim. Barredo va tractar de paralitzar la III Assemblea de Podem, coneguda com Vistalegre III -que havia de celebrar entre el 14 i el 20 de març però es va posposar per la crisi del coronavirus-, ja que considerava que les candidatures de Pablo Iglesias, Irene Montero, Ione Belarra i Noelia Vera incomplien el Codi Ètic de Podem, que prohibeix compaginar escó al Congrés i lloc en el Govern.





Al juny de l'any passat Barredo asaeguraba a CatalunyaPress " Tinc ja dues demandes contra el partit. Una per les primàries anteriors a al Congrés de Diputats i al Senat, per la qual cosa enteníem era un procés abolutamente desigual" i una altra, relacionada amb Vistalegre III, per "l'actuació, que entenem irregular, de Pablo Iglesias, Irene Montero, Ione Belarra i Noelia Vera, perquè s'han presentat com a candidats a aquesta tercera Assemblea".





Barredo denunciava llavors que Vistalegre III no havia estat "una assemblea ciutadana sinó un simulacre" i considerava que els candidats s'han presentat de manera il·legítima perquè "la normativa interna de Podem, concretament el Codi Ètic, tenia taxativament prohibida la possibilitat d'exercir el dret de sufragi passiu en un procés de primàries tenint més d'un càrrec orgànic i un altre institucional ".





L'exdirigent manxec, professor a la Universitat de Belles Arts de Madrid i catedràtic a l'IES Sefarad de Toledo, lidera des de fa any el grup de crítics 'Nou Impuls'. El que més critica ara és el canvi radical que hi ha hagut en els alts comandaments de el partit des del seu naixement com a embrió el 15M. "[La seva candidatura] és un atropellament d'el codi ètic, que per a nosaltres és un document sagrat. Ells així ho manifestaven fa un temps".





El polític tracta de dur a Iglesias davant els jutjats per incomplir la Llei Orgànica de Partits Polítics, que estableix necessari que cada militant compleixi la normativa interna de la seva formació política.





Barredo va ser apartat de la vida política per Podem el 2017, quan segons ell es "van donar per vàlides calúmnies. Si som tots iguals i no respectem les lleis orgàniques nacionals i les lleis internacionals que preserven la democràcia interna, Podem no és res", critica . "És fàcil carregar contra nosaltres dient que estem treballant per als enemics"





I afegia Barreda "Si ells han arribat a tocar poder per fer el mateix que estàvem criticant el 2014, convertir-se en la casta a la qual tant criticaven i dur a terme les mateixes males pràctiques que la política vella i rància de sempre, hem de plantejar-nos , en tot cas, que la tripulació d'aquesta nau no és la que procedeix. "





Les seves crítiques, assegurava llavors, "són contra l'elit de el partit morat, no contra el partit en general, pel que encara manté esperança. Segueixo pensant que Podem pot ser l'eina que defensi la ciutadania de la corrupció institucionalitzada, l'eina amb la qual pugnar a una obertura d'un procés constitucional en el qual s'atengui la diversitat d'Espanya i en el qual hi hagi una redistribució territorial i una clau política nova. Crec que podem era, i segueix sent, l'esperança a l'esquerra, un espai des el que es pot fer un bon discurs polític i realment de canvi social. Però no pot convertir-se en una piràmide vertical. "





L'EVOLUCIÓ DE LES DENÚNCIES DE BARREDO





A la primera denúncia, l'equip de Barredo va parlar de "maniobres fraudulentes" de l'equip de Iglesias que van incomplir els estatuts interns, la Llei de Partits i la pròpia Constitució. Entre les suposades irregularitats dels denunciants assenyalen a quatre membres de la cúpula d'el partit (Iglesias, Montero, Noelia Vera i Ione Belarra) per ocupar dos càrrecs externs i un intern, mentre que el reglament només permet compaginar dues. Segons la seva tesi, aquests dirigents no podien presentar-se per a l'elecció de Congrés.





Alhora, denuncien que a la pandèmia el partit va decidir postergar "sine die" la votació, encara que després la va reprendre de manera "sorprenent" (tan sols tres dies d'antelació a les votacions ") i mantenint-se encara" les condicions objectives de la suspensió ". La situació de quarantena, imposada per l'Estat d'Alarma, va poder afectar la igualtat de condició per lluitar pel càrrec intern, a causa de la major "visibilitat" que cobraven els dirigents de la cúpula que exercien el seu càrrec institucional al marge de les lleis de confinament.





Per als denunciants, a més, constitueix una altra irregularitat el fet que la cúpula modifiqués sense debat previ part del reglament i després de convocar el congrés per ampliar la seva llista electoral. "Això contradiu el que va comunicar l'Equip Tècnic a l'interrompre l'Assemblea, atès que va indicar que aquesta es reprendria a les 'mateixes condicions' en què s'estava desenvolupant", assenyala l'escrit.





Ara amb l'ampliació de la denúncia recull una sèrie d'informacions que apunten a més irregularitats en les primàries per a les secretàries regionals de 2020. En les conclusions de el document, els demandants resum: "No només es tracta d'uns resultats presumptament falses, inventant normes i regles inexistents, utilitzant DNI inexistents o usurpant identitats, sinó de tot un conjunt d'actuacions delictives ordides per un grup de persones concret i determinat que juntament amb el SG i la número 2 de el partit, pretenen perpetuar-se en el poder, eliminant qualsevol dissidència interna, coaccionant als inscrits a no poder interpel·lar òrgans independents interns ni tan sols poder verificar si el nombre de persones inscrites existeix o no, o si els vots són reals o falsos ".





En el seu escrit els denunciants s'esmenten concretament l'article 31 bis de el Codi Penal, i els delictes de falsedat, usurpació d'identitat i revelació de secrets.