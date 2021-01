Trump claudica i es compromet a una transició ordenada

El president dels Estats Units, Donald Tr UMP, s'ha compromès aquest dijous a una "transició ordenada", després que el Congrés hagi ratificat la victòria de Joe Biden després d'una sessió marcada per l'assalt per part de seguidors del mandatari al Capitoli, incidents que s'han saldat amb al menys quatre morts.





"Malgrat que estic en total desacord amb el resultat de les eleccions, i als fets em donen suport, hi haurà una transició ordenada el 20 de gener", ha dit Trump a través d'un comunicat, en què ha reiterat que "es continuarà la lluita per garantir que només es compten els vots legals ".





Així mateix, ha destacat que "això representa el final del millor primer mandat presidencial de la Història" i ha incidit que "és només l'inici de la lluita per fer gran una altra vegada als Estats Units", en referència al seu lema en la campanya electoral de 2016, 'Make America Great Again'.





El comunicat ha estat publicat per Dan Scavino, assessor de Trump per a xarxes socials, després que els comptes del president hagin estat bloquejades pels seus comentaris sobre l'assalt al Capitoli en el qual va descriure als responsables com "gent molt especial".





Els missatges de Scavino han estat publicats minuts després que el Congrés ratifiqués la victòria de Biden a les presidencials de novembre després de rebutjar les objeccions presentades per un petit nombre de republicans acèrrims seguidors de Trump per intentar invalidar els vots electorals del candidat demòcrata en els estats d'Arizona i Pennsilvània.





ELS AMBIGUS MISSATGES DEL PRESIDENT





Ja en campanya, Trump va respondre amb tebiesa en diverses ocasions als que li preguntaven si reconeixeria els resultats electorals. Passada la cita amb les urnes, el president va complir els pitjors temors dels seus crítics i es va negar a admetre la seva derrota davant Biden, agitant les sospites sobre un suposat frau que no ha avalat cap tribunal.





Dimarts, abans els seguidors que s'amuntegaven davant el Capitoli, ha insistit que "mai" reconeixeria la seva derrota, hores abans que centenars de persones irrompessin per la força a la seu de l'òrgan legislatiu i es deslligués una escalada de tensions i violència amb a l'almenys quatre morts.





Malgrat les escenes de violència, Trump va evitar pronunciar-se en un primer moment i no ho va fer fins passat un temps --ja amb el Capitoli invadit-- i després que Biden li implorés públicament que es dirigís a la nació per aplacar la qual cosa el president electe va descriure com una "insurrecció".





Trump va parlar en xarxes socials, amb un vídeo que ja ha estat retirat, per demanar als manifestants que s'anessin a casa seva, amb un polèmic missatge en el qual incloïa també lloes als seus seguidors i insistia que les eleccions de novembre van ser " fraudulentes ".





El president no ha condemnat en cap moment l'assalt i ni tan sols ha brindat missatges de suport al Congrés com a institució o als legisladors que dimarts que es trobaven a l'interior del Capitoli quan es va produir la invasió. El 20 de gener, en qualsevol cas, haurà d'abandonar la Casa Blanca.