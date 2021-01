Assalt al Congrés

La democràcia, fins i tot la de més solera, la degana, és reversible. Hem de cuidar-la i regar-la cada dia, com una delicada planta que renova l'oxigen de l'atmosfera. Si deixem de fer-ho en algun moment (4 anys de Trump és molt temps) es torna pansida, es marceix i fins i tot ella pot morir, i nosaltres asfixiar.





El que acabem de veure als EUA és un avís per a tots els països del món; preferentment per als que entre els seus dirigents tenen al "Trumpismo" com a referent ideològic; Bolsonaro del Brasil o Abascal a Espanya, entre ells. Són aprenents de bruixot del feixisme italià o alemany. Es tracta d'arribar al poder mentint; enganyant a la ciutadania amagats sota la pell d'un xai. Utilitzant les escletxes i les possibilitats que els dóna la democràcia, per acabar mostrant la seva veritable cara de llop, assaltar-la i matar-la.





Veient les imatges de l'assalt al Capitoli, enmig d'una votació crucial per validar el resultat electoral; no podem evitar recordar els paral·lelismes amb la situació a Catalunya en els mesos de setembre, octubre de 2017.













El president electe, Biden, va qualificar ahir a la nit aquesta acció com sedició. Hi ha 4 morts i 50 detinguts. Tot apunta que s'obrirà un macroprocés judicial que pot acabar amb Trump a la presó. Serà l'única manera de restablir el malmès prestigi en què ha quedat la democràcia nord-americana.





¿S'imaginen vostès a president Biden, d'aquí a 3 anys, demanant l'indult per als presos, per tal de "no judicialitzar la vida política i restablir la concòrdia civil", al·legant que "tots hem estat responsables" com ha fet algun ministre espanyol Seria tan ridícul com voler dissipar responsabilitats i voler comparar als tribunals de justícia que van dictar sentència ferma, amb l'oportunisme polític per aprovar uns PGE amb el vot de socis indesitjables, per ser precisament defensors del colpisme.













Aquest meme virtual reflecteix bé el paral·lelisme.





Els seguidors de Trump es xifren en un 40% de l'electorat. Els seguidors de la secessió a Catalunya van obtenir un 43% dels vots el 2017.





El 14 de febrer és el dia dels enamorats i tenim votacions a Catalunya.





La moderna psicologia afirma que mentre estem enamorats patim una "alteració mental transitòria" que no ens deixa veure els fets objectius. Espero que als afectats pel "Procès" que van ser arrossegats a la bogeria col·lectiva de la RepubliquetaC@at de 8 segons en 2017; per a aquest dia ja se'ls hagi caigut la bena dels ulls.