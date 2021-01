Alerta policial: Els Mossos han detectat a presumptes estafadors de vacunes falses a Catalunya

El sotsinspector de l'Àrea Tècnica de Proximitat i d'Atenció al Ciutadà, Sergi Martínez, ha alertat que els Mossos d'Esquadra han tingut coneixement de l'aparició de presumptes estafadors de vacunes falses a tot Catalunya.





En declaracions als mitjans, ha explicat que els presumptes estafadors "aprofiten el moment oportú per fer aquest tipus d'estafes, i normalment actuen mitjançant una trucada telefònica, i les seves víctimes generalment són residències de gent gran o gent vulnerable".





RESIDÈNCIES



En el cas de les residències, els estafadors truquen prèviament per aconseguir la màxima informació sobre qui és el responsable o l'horari de l'responsable, i ha explicat que quan els presumptes estafadors saben que el responsable no hi és, "diuen fent-se passar per la Conselleria de salut i diuen que tenen pendent un lliurament urgent a la residència i obliguen a fer un pagament ràpid mitjançant transferència o amenacen amb una sanció ".





Ha assegurat que els presumptes estafadors "pressionen a les persones que els han despenjat el telèfon demanant una transferència bancària urgent", i ha explicat que la majoria de estafes no s'han produït però sí que s'ha arribat a estafar una residència d'Esplugues de Llobregat (Barcelona) que ha pagat 400 euros.





El conseller d'Interior de la Generalitat, Miquel Sàmper, en una roda de premsa conjunta aquest dijous amb la consellera de Salut, Alba Vergés, ha explicat que hi ha hagut un altre intent d'estafa en una residència de barri d'Horta (Barcelona).





En les declaracions, Sergi Martínez ha aconsellat: "Quan es rebi una trucada telefònica sospitosa, recomanem no precipitar i buscar a l'responsable de la residència per saber com actuar", i ha explicat que les trucades telefòniques i les transferències bancàries són les formes més ràpides i més segures per ocultar la identitat de l'estafador i robar diners, però ha assegurat que les vacunes són gratuïtes i les residències no han de pagar per elles.





PERSONES VULNERABLES



En altres casos, ha explicat que els presumptes estafadors aprofiten la vulnerabilitat de la gent gran i es personen en els seus domicilis "amb l'excusa de subministrar vacunes contra el Covid-19 i accedeixen als seus domicilis per cobrar les vacunes falses o fins i tot per fer furts dins l'immoble ", i ha recomanat que es avisi a la gent gran perquè no obrin les portes de casa seva a suposats treballadors de la Conselleria de Salut sense previ avís.





Els presumptes estafadors intenten no superar el cost de la vacuna de 400 euros, i ha remarcat que "encara que no es sigui víctima d'aquestes estafes, és molt important divulgar la informació perquè la societat estigui avisada i així els Mossos podran desarticular aquests grups de estafadors ".