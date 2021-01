El Barça viatja a Granada... ja en zona Champions i amb Messi reactivat

El Barça continua amb el seu frenètic mes de gener competitiu aquest dissabte dia 9 al Nou Los Cármenes de Granada amb l'immediat horitzó de la disputa, a partir de dimecres que ve 13, de l'inici de la Supercopa d'Espanya a "La Cartuja" de Sevilla i contra la Reial Societat.





L'equip de Ronald Koeman intentarà reforçar en terreny granadí les més que bones sensacions exhibides a Bilbao amb un 2 a 3 que ja el situa a la tercera plaça de la Lliga amb 31 punts, set per sota d'un Atlètic de Madrid solvent líder però noquejat a la Copa d'el Rei per la Unió Esportiva Cornellà i a cinc d'un Reial Madrid embolicat en un nou capítol de l'inacacable pols entre el seu capità Sergio Ramos i el president Florentino Pérez a compte de la nova renovació del central internacional.





El quadre barcelonista segueix el seu pols lliga amb la positiva notícia de la reactivació de Leo Messi que va signar el seu primer "doblet" del curs situant-se com a màxim artiller del Campionat amb nou dianes ... igualant els registres del seu íntim amic Luis Suárez que ara vesteix la samarreta de l'Atlètic d'un indignat Diego Pablo Simeone que després del fiasco coper del "Nou Municipal de Cornellà" ha advertit que el pròxim curs podria no seguir sent inquilí de la banqueta del club matalasser.





F.C. Barcelona





Més enllà de les victòries de l'equip i dels gols que Messi està assolint, les bones sensacions transmeses pels de Koeman beuen, en bona part, de l'extraordinària química entre Leo i una de les grans revelacions i millors notícies d'un erràtic curs: el davanter canari Pedri González. Amb 18 anys acabats de fer, la seva qualitat i sintonia amb el capità argentí, estan il·lusionant, en primer lloc, al de Rosario que ha trobat un molt bon soci sobre el rectangle de joc.





Aquest dissabte a Granada, el Barça té una bona oportunitat per no despenjar-se de la Lliga ... i per afrontar una immediata Supercopa d'Espanya que, en l'actual context, no seria un títol ni de bon tros menor en el cas d'aconseguir-se. Molta autoestima va inclosa en això en una temporada que, fins al moment, ha ofert al "culé" més insatisfaccions que alegries.