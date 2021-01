Telefónica estèn la seva fibra òptica a més de 3.713.000 llars i comerços de Catalunya

Un total de 3.713.200 llars i comerços de la Catalunya compten ja amb cobertura de fibra òptica. Aquest és el principal resultat del balanç d'accessibilitat a Internet que ha realitzat Telefónica a tancament de l'any 2020. En aquest sentit, per províncies, a Barcelona són 2.850.000 les llars i comerços que poden contractar aquest servei, a Tarragona ja sumen 376.800, a Lleida sumen 179.500 i a Girona són 306.900.





En total, el 77% de les llars i negocis del territori ja disposen de fibra òptica. I és que, la demanda d'Internet s'ha disparat en els últims mesos a causa de les recomanacions sanitàries derivades de la pandèmia i que incideixen en un augment significatiu de la presència de les famílies a les llars. Per això, i amb l'objectiu de garantir que la cobertura i qualitat de la xarxa és la mateixa en qualsevol punt de Catalunya, Telefónica desplegarà fibra òptica en tots els seus municipis abans que finalitzi 2025.





En aquest sentit, en l'últim any, la companyia ha instal·lat aquesta tecnologia en un total de 46 nous municipis de Barcelona, Tarragona, Lleida i Girona. Per aconseguir aquest objectiu, en els últims anys la companyia ha invertit 1.200 milions d'euros en la construcció d'una xarxa totalment nova que potencia el teixit empresarial i institucional de Catalunya: modernitza la forma de treballar facilitant el desenvolupament quotidià a autònoms i pimes i presta millors serveis als usuaris perquè accedeixin a totes les possibilitats de el món digital. Amb tot això, s'optimitzen els processos per reactivar l'economia i contribuir a un canvi de model econòmic més sostenible.





Desplegament 5G





En paral·lel a la instal·lació de fibra, la companyia ha realitzat durant l'últim any un treball de desplegament combinat de tecnologia 4G i 5G. En aquest sentit, el 98,5% dels catalans disposen de cobertura 4G i un 81% d'accés a la connexió 5G. Així, Telefónica ja ha cobert 200 poblacions amb 5G i ha superat les previsions marcades per a final de l'any passat.





I la feina continua. Els nous desplegaments aniran compassats d'un gradual apagat de les antigues xarxes de segona i tercera generació. El 100% de la xarxa de coure haurà estat substituïda per fibra en abans de 2025, quan també finalitzarà el apagada de la xarxa 3G. Això permetrà una gestió més eficient de les inversions, ja que no serà necessari incrementar-les per abordar els nous desplegaments.





Reforç d'infraestructures durant el 'confinament'





Durant el període de confinament Telefónica va registrar xifres rècord de consum d'Internet fix, Internet mòbil, trucades des de telèfon fix i trucades a mòbils. Per això, l'equip d'operacions de la companyia va reforçar infraestructures i també va doblar el personal operatiu.





I és que el trànsit de dades a la banda ampla fixa de Telefònica de Catalunya -internet a casa- va arribar a registrar augments de fins al 50%. En el cas de les trucades des de telèfons fixos haver pics de fins a un 150%. A la xarxa mòbil, l'augment va ser proper al 70%, tant en tràfic de dades com en trucades.





Material mèdic i de connectivitat





Telefónica, en línia amb la seva política de RSE, Telefónica ha aportat a Catalunya 1.500 tablets i 1.820 targetes SIM amb 40 GB mensuals a famílies en situació de vulnerabilitat amb fills en edat escolar, perquè aquests puguin seguir formant-se i aprenent des de casa, ja hospitals i residències perquè els malalts i ancians ingressats en aquests centres puguin comunicar-se amb les seves famílies.





Així mateix, la companyia ha col·laborat amb el Departament d'Educació perquè 20.000 tablets puguin arribar configurades als alumnes que necessiten continuar amb els seus estudis.





La connectivitat de malalts o majors que viuen a residències amb els seus familiars ha estat un altre dels objectius de la companyia. Així, Telefónica ha col·laborat en la instal·lació de la xarxa de fibra òptica i Wi-Fi als hospitals de campanya de la Vall d'Hebron, Hospital Clínic i Sant Pau. També en les dependències habilitades a Fira de Barcelona, Telefónica ha instal·lat la xarxa informàtica.





Aquestes iniciatives es complementen amb la donació a l'Hospital Vall d'Hebron de Barcelona d'un total de 250 parells d'ulleres perfectament adaptats a la feina dels sanitaris de centre i la compra i distribució a tot Espanya de 150 tones de material mèdic sanitari.