Renfe Mercancías reprèn el servei ferroviari de pasta de paper des de el Port de Tarragona fins a Salamanca

El Port de Tarragona reprèn el servei ferroviari setmanal de pasta de paper amb Salamanca. Aquesta operativa ha començat a funcionar de nou aquesta primera setmana de 2021 i està coordinada pel servei d'operacions de l'Autoritat Portuària de Tarragona i ADIF. En el primer servei s'han mogut 12 vagons i en el següents la xifra augmentarà fins a 22.









Aquest servei que va quedar interromput durant l'any 2020 és realitzarà en dues parts donada la longitud i el pes total del comboi. D'aquesta manera sortirà del Port de Tarragona en dues parts separades que s'uniran fóra de les installacions portuàries tarragonines per anar ja unides direcció Salamanca.

Dels 22 vagons que constarà cada comboi enviats des del Port de Tarragona a Salamanca, 18 es carregaran directament dels vaixells a la terminal que Euroports té en el moll de Cantàbria, mentre que 4 restants es carregaran en un altra via del mateix embarcador, degut a les seves grans dimensions.

L'operativa ferroviària durarà menys d'una setmana, entre l'arribada dels vagons buits i el seu carregament i enviament. Els dijous vindrà el comboi i a partir de dilluns es realitzarà l'operativa de càrrega de la mercaderia pròpiament dita. Finalment el dimecres sortiran tots els vagons carregats de pasta de paper direcció Salamanca.

L'operador ferroviari encarregat de les operacions serà Renfe Mercancías amb coordinació amb el servei d'operacions del Port de Tarragona i ADIF.

Un transport de futur, un mitjà sostenible

L'aposta del Port de Tarragona es clara per la intermodalitat per tal d'optimitzar la cadena logística i poder oferir un millor servei als seus clients, tant des del punt de vista econòmic com en sostenibilitat.





El port és líder al Mediterrani i està consolidat com una de les portes d'entrada i sortida de mercaderies d'Europa. Manté línia amb seixanta països a través de línies marítimes regulars que té establertes amb ports de tot el món. El port és la porta de Tarragona al món.





La xarxa ferroviària interna del Port dóna servei a tots els molls operatius. D'est a oest, hi ha tres ramals que connecten la xarxa interna del Port amb la xarxa d'ADIF.





A les installacions portuàries, el 2018, es van moure 1.423.483 tones en ferrocarril. En total, 4.089 trens i 62.677 vagons van circular per les installacions del Port de Tarragona.