Les imatges i vídeos de la nevada a Madrid

L'Agència Estatal de Meteorologia (Aemet) ha estès per demà divendres l'alerta taronja per precipitacions de neu a tota la Comunitat de Madrid i activa la groga per baixes temperatures a la Serra.









Concretament, s'espera neu entre les 15 i les 24 hores, amb una acumulació de 15 centímetres en qualsevol cota, mentre que a la Serra puja a 20 centímetres, amb episodis de torb. A més, en aquesta zona pronostiquen temperatures mínimes de al menys 6 graus sota zero.

















Davant d'això, la Agències de Seguretat i Emergències de la Comunitat de Madrid 112 insisteixen en la importància que els ciutadans es mantinguin puntualment informats de l'evolució de la borrasca.





Les xarxes s'han omplert d'imatges de la impressionant nevada a la capital. Els Usuaris han fotografiat sobretot el Parc de Retiro, així com també l'estadi Bernabéu.





































Des de la Comunitat han advertit que demà la neu pot arribar als 15-20 centímetres de profunditat, pel que han demanat als ciutadans que evitin agafar el cotxe.