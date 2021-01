Els debats i pugnes internes de govern de coalició després del seu primer any

El PSOE i Unides Podem han aconseguit superar el seu primer any de Govern de coalició, i amb uns nous pressupostos aprovats, tot i que els socis arriben a aquest aniversari immersos en noves pugnes internes, com les que porten protagonitzat la seva relació des del mateix mes de gener a que l'executiu de Pedro Sánchez va prendre possessió.













No obstant això, tot i les importants discrepàncies que mantenen sobre salari mínim, pensions o el paper que ha de jugar la monarquia, el president Pedro Sánchez descarta completament un trencament de la coalició i garanteix una legislatura "llarga i fructífera".





De fet, els primers canvis en el Govern en un any no són fruit d'aquestes dissensions, sinó que es produeixen en l'ala socialista, després de la decisió de Salvador Illa de deixar el Ministeri de Sanitat, i amb això, la gestió de la crisi del coronavirus, per liderar la candidatura del PSC a les eleccions catalanes del 14 de febrer.





DISPUTA SOBRE SMI, PENSIONS I MONARQUIA

Dotze mesos després de prendre possessió el 13 de gener de 2020, i amb la pandèmia del coronavirus encara present, socialistes i morats 'mantenen seriosos debats, que no han evitat fer públics, sobre la conveniència o no de pujar ja el salari mínim o sobre la reforma de les pensions defensada pel PSOE i que els de Pablo Iglesias rebutgen.





I a aquestes discrepàncies, se sumen les seves visions enfrontades sobre la monarquia, que s'han tornat a posar de manifest després de les últimes informacions sobre les presumptes irregularitats del Rei emèrit Joan Carles I i la postura que ha d'adoptar el seu fill el Rei Felip VI, i que han portat a Unides Podem a tornar a demanar obertament la república.





Tot això, mentre el Govern segueix bregant amb una emergència sanitària, econòmica i social sense precedents, que els ha posat contra les cordes i els va portar a recórrer al març, per segona vegada en democràcia, a la declaració de l'estat d'alarma, entre dures crítiques de l'oposició.





Tot i això, Sánchez va acomiadar l'any en el seu balanç després de l'últim Consell de Ministres de 2020 traient pit de la gestió "excel·lent" de tots els seus ministres. És més, el cap de l'Executiu ha assegurat que la pandèmia, a contra de frenar la seva acció de govern, l'ha "accelerat", fins al punt que van "amb un semestre d'avançament" en el compliment dels seus compromisos --segons el informe elaborat pel Govern, ja han superat el 23% de les seves objectius--.





El Governs sí que ha aconseguit tancar el seu primer any amb uns pressupostos generals aprovats, això sí, gràcies al seu acostaments a les formacions progressistes, nacionalistes i independentistes que van fer possible la investidura de Sánchez; és a dir, sense Ciutadans, i en detriment de l'aposta per la "geografia variable" que prefereixen els socialistes.





D'aquesta manera, la via defensada pel vicepresident segon i líder de Podem Pablo Iglesias de reforçar aquesta majoria de la investidura, que inclou a ERC i a Bildu --que ha passat de l'abstenció al suport--, s'ha acabat imposant al pacte amb Ciutadans que el PSOE havia defensat en nombroses ocasions en els últims mesos.

MALESTAR AL PSOE PER L'ACOSTAMENT A BILDU I ERC

Aquest desenllaç li ha costat al PSOE el ressorgir de les crítiques internes en el partit, per part dels que rebutgen assumir a l'esquerra abertzale com un partit més i un potencial soci de govern, o comptar amb els independentistes catalans com a aliat estable; un malestar a què han posat veu 'barons' com l'extremeny Guillermo Fernández Vara i històrics dirigents com Felipe González.





Les declaracions d'Iglesias apel·lant a incloure a ERC i Bildu en la "direcció de l'Estat" no van ajudar precisament a calmar les aigües socialistes, i van ser una mostra més que Unides Podem no està disposada a seguir les indicacions del PSOE, i molt menys a mantenir discreció amb les seves discrepàncies.





Tant és així que la fórmula de fer públics els seus disgustos per pressionar els ministres socialistes en les diferents negociacions que es desenvolupen dins del Govern s'ha convertit al llarg d'aquest any en un mecanisme habitual per intentar torçar el braç a Sánchez i tancar acords .





Així ha passat recentment amb el decret per estendre la prohibició dels desnonaments durant tot l'estat d'alarma, i per ampliar els casos afectats, que es va aprovar en el penúltim Consell de Ministres després de setmanes d'estira-i-arronsa i fins i tot acusacions per part dels 'morats' al PSOE de voler beneficiar els "fons voltors" amb indemnitzacions.





Esglésies i la ministra d'Hisenda i portaveu de Govern, María Jesús Montero, van deixar constància visual d'aquesta última pugna entre els socis, en una 'acalorada' conversa als passadissos del Congrés de la que van ser testimonis els informadors gràfics, i que va acabar amb la socialista demanant a el líder de Podem que no fos "cap gros".





Després l'anècdota, els de Iglesias han deixat clar que es van a prendre a peu de la lletra el de ser "cabuts" i van a presentar batalla, per exemple, en el debat obert sobre la conveniència o no de pujar de nou el Salari mínim Interprofessional (SMI), que els socialistes rebutgen per ara, o el de les pensions.





NORMALITZAR LES DISCREPÀNCIES, PERÒ SENSE airejar-

Encara que tant el PSOE com Unides Podem resten importància les discrepàncies, i asseguren que es tracta del funcionament normal de tot govern de coalició, la veritat és que entre els socialistes és palpable el malestar que genera el comportament dels 'morats', i així ho han deixat veure públicament en diverses ocasions.





Des de la ministra de Defensa, Margarita Robles, recordant-li a Iglesias que el president és Sánchez i que li deu lleialtat, la portaveu Montero enlletgint aquesta esmentada costum de Unides Podem d'airejar les pugnes obertes al Consell de Ministres.





Tot i això, uns i altres defensen que la seva relació és bona i que l'important de tot, malgrat les disputes, són els resultats finals, dels quals tant el PSOE com Unides Podem tracten després de reivindicar com a fruit del seu esforç, en noves pugnes sobre la paternitat de les mesures adoptades.





Així va passar amb l'Ingrés Mínim Vital (IMV) que van aprovar en plena pandèmia com a part de l'escut social per fer front a la crisi social, o amb el propi decret antidesnonaments, que els de Iglesias van reivindicar com a resultat de les seves pressions.





Després d'un any de governar en coalició, la primera discrepància que va sorgir entre els socis pocs dies després de prendre possessió el 13 de gener, sobre l'abast que havia de tenir la reforma laboral, planeja ara sobre el Govern amb vista a convertir-se en una de les principals disputes entre socialistes i 'morats' en aquest 2021, al costat de la del salari mínim o les pensions.