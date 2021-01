Catalunya subministrarà a les farmàcies els kits d'automostra PCR

La consellera de Salut de la Generalitat, Alba Vergés, ha explicat aquest dijous que l'executiu català desplegarà un programa de cribratge del Covid-19 en farmàcies a través d'automostres de proves PCR després de la realització d'una prova pilot a Barcelona.









Ho ha explicat aquest dijous en roda de premsa al costat de el conseller d'Interior, Miquel Sàmper, el coordinador de la unitat de seguiment del Covid-19 a Catalunya, Jacobo Mendioroz, la subdirectora general de Coordinació i Gestió d'Emergències de Protecció Civil, Imma Solé, i el comissari dels Mossos d'Esquadra Joan Carles Molinero.





El secretari de Salut Pública, Josep Maria Argimon, ha concretat en declaracions a TV3 recollides per Europa Press que aquesta estratègia de cribratges massius a les farmàcies catalanes començarà a principis de febrer.





Fins al moment, un total de 50 farmàcies de districte de les Corts de Barcelona han lliurat kits de proves de diagnòstic PCR a persones d'entre 30 i 59 anys per "conèixer la resposta" de la ciutadania convidada a participar-hi.





"Hem fet proves per no començar de cop i ara iniciarà aquest rodatge", ha concretat la consellera que ha defensat que des del departament tenen la logística preparada per desplegar aquests cribratges a la resta de localitats catalanes.





Les persones que decideixin participar en el cribratge han de dirigir-se a la farmàcies per recollir el kit que conté la prova PCR i també les instruccions per prendre la mostra correctament en el seu domicili; que hauran de tornar a la farmàcia perquè es procedeixi a la seva anàlisi.