Casado assegura que "un atac al Parlament és un atac contra la base democràtica de qualsevol nació"

Pablo Casado ha lamentat que "la democràcia més antiga del món hagi de patir escenes de com es assalta la seu de la sobirania nacional", en referència a l'incident del Capitoli als Estats Units.













"Tots els demòcrates han de condemnar-i no entenc com a Espanya hi ha partits que el tracten de justificar, i que altres critiquen aquest assalt, però van justificar que a Catalunya s'intentés assaltar el Parlament, o que envoltés al Congrés dels Diputats", ha seguit el nombre de PP. "El Parlament és sagrat", ha assenyalat Casado, que assegura que "la representació de la sobirania nacional a través de les urnes és el pilar de la democràcia".





"El populisme té uns efectes tremendament nocius per a les societats lliures", ha afegit.





D'altra banda, Casado ha mostrat la seva confiança que Biden pugui recuperar la convivència pacífica als EUA, "una vegada que el president sortint ha assumit que el seu manat serà d'una legislatura", i que s'intensifiqui la relació amb la UE i amb Espanya, i ha afirmat que el PP és el partit que està en la moderació i en la centralitat i que els extremismes, "tant a l'esquerra, com a la dreta, es retroalimenten i polaritzen la política per intentar treure rèdits en un descontentament social a força de populisme ".





"Incompetència, arrogància i mentida són els tres trets que han caracteritzat el primer any de Govern de Sánchez", assenyala el president del PP.





Casado ha reprovat també l'arrogància de qui pretén governar "amb un cesarisme que intenta arraconar l'oposició i ha intentat també prendre el poder judicial amb una arrogància propagandística i triomfalista que no s'ajusta a la realitat".





A més, assegurat que Illa és el ministre amb el pitjor balanç a la cartera de Sanitat en la història de la democràcia i que ha gestionat la pandèmia de la forma més negativa dels països del nostre entorn. "Els espanyols no es mereixen ja més gestions ineficaces". "Al món hi ha mitja dotzena de ministres de Sanitat que han dimitit per menys del que ha fet ell", assenyala Casado després de recordar la compra de test defectuosos, les mentides sobre el comitè d'experts o sobre la xifra de víctimes.





Casado ha exigit al Govern que coordini la política de lluita contra la pandèmia amb les CCAA, quan ja ens trobem en una tercera ona i en plena campanya de vacunació "erràtica". "Sánchez va fer propaganda quan van arribar les primeres vacunes, i ara que són les administracions autonòmiques les que s'encarreguen de les vacunacions, el Govern es parapeta darrere d'elles i diu que no té res a veure".





Finalment, ha destacat la importància de l'agricultura i la ramaderia com a sectors essencials, tal com s'ha vist durant la pandèmia, i ha reclamat suport i ajudes davant la mala negociació de la PAC, així com la necessitat de polítiques europees que destinin fons de reconstrucció per millorar els regadius, la digitalització amb l'arribada de la banda ampla o aconseguir fixar la població en el món rural.