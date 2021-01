La Societat Catalana de Pediatria demana que el curs escolar es mantingui de forma presencial

La Societat Catalana de Pediatria ha reclamat aquest dijous que els alumnes puguin seguir el curs escolar de forma presencial atès que l'evidència actual i les publicacions científiques en relació al coronavirus "així ho avalen".













En un comunicat, ha defensat que la transmissió és "molt més alta" dins el nucli familiar que dins de les aules i que els menors no són el motor que impulsa la pandèmia de Covid-19.





La societat ha demanat que els entorns educatius segueixin oberts i que la decisió de tancar les escoles per controlar la pandèmia sigui "l'últim recurs per l'impacte negatiu que té sobre la salut" dels menors.





Ha destacat la importància de l'escolarització i ha alertat de "les greus conseqüències" que es deriven per als més petits al no estar en aquest entorn que considera imprescindibles per al desenvolupament saludable i el benestar personal.





A més, ha advertit que el tancament escolar "agreuja de manera significativa" la desigualtat d'oportunitats i l'accés a les noves tecnologies entre les famílies amb pocs recursos i les més pobres.