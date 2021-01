Lluís Puig no serà extradit per decisió de tribunal d'Apel·lació de Brussel·les

El Tribunal d'Apel·lació de Brussel·les ha decidit rebutjar aquest dijous el lliurament a Espanya de l'exconseller Lluís Puig, a què les autoritats espanyoles reclama per un presumpte delicte de malversació de fons públics en la causa del procés independentista.









Així ho ha confirmat el mateix polític català en un missatge a la seva xarxa social. "Segon tribunal sobre la tercera ordre europea de detenció. No hi ha extradició", ha afirmat Puig, que va exercir com a titular de Cultura al Govern que va organitzar el referèndum il·legal de 2017.





D'aquesta manera la justícia belga torna a denegar la seva extradició, seguint el criteri del jutge de primera instància que el passat mes d'agost va fallar en el mateix sentit. El cas podria no acabar aquí, ja que la Fiscalia té uns dies per presentar recurs davant l'última instància judicial, el Tribunal de Cassació belga.





En una roda de premsa telemàtica després de conèixer la sentència, el polític independentista ha mostrat la seva satisfacció amb la decisió de la Cort d'Apel·lació i ha dit que reafirma "la lluita de les persones a l'exili".





La seva defensa ha insistit que la sentència és una bona notícia per als processos que afronten els eurodiputats Carles Puigdemont, Toni Comín i Clara Ponsatí, ja que, segons han dit els seus advocats, el tribunal de segona instància ha donat suport que el Tribunal Suprem no té la competència per demanar l'extradició.





Igualment, la justícia belga introdueix un nou element a l'entendre que no s'ha respectat la presumpció d'innocència de Puig, a l'entendre que hi ha un "clima de vulneració" d'aquest dret fonamental. "Sempre se'ls ha tractat com a colpistes i pròfugs i la veritat és que mai han estat sotmesos a un procés judicial", ha argumentat el seu advocat Gonzalo Boye.





A més la defensa esgrimeix que els tribunals belgues tampoc veuen que hi hagi un cas de corrupció, motiu pel qual el Suprem espanyol reclama a Puig. Si fos així el seu lliurament seria automàtica en el marc dels delictes compresos en les ordres europees de detenció i lliurament (OEDE), han assenyalat els lletrats.





La de Puig és la primera de les euroordres cursades pel magistrat del Tribunal Suprem, Pablo Llarena, que examina la justícia belga contra els polítics independentistes fugits fa més de tres anys.