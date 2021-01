Protecció Civil adverteix el perill de les nevades generalitzades dissabte que ve

Protecció Civil de la Generalitat ha posat en prealerta el pla NEUCAT per la previsió del Servei Meteorològic de Catalunya (SMC) d'un episodi de nevades que comença aquest dijous a Terres de l'Ebre (Tarragona) i que es generalitzaran dissabte que ve.





















Segons un comunicat, l'SMC ha informat que aquest dijous poden acumular-se en les comarques de Terres de l'Ebre gruixos de neu superiors a 5 centímetres per sobre dels 600 metres, i també podran acumular més de 10 centímetres per sobre dels 900 metres en la meitat sud de Catalunya.





Aquest divendres la cota de neu baixarà a zero i es preveu que pugui nevar al terç sud de Catalunya, i aquest dissabte, la previsió és que les nevades es generalitzin a tot Catalunya excepte al Pirineu de Lleida, i que pugui nevar a qualsevol cota fins a mig matí.





El matí d'aquest dijous s'han reunit una part de el comitè tècnic de el Pla NEUCAT per valorar les previsions, i posteriorment, s'han reunit amb el conseller d'Interior, Miquel Sàmper, i el vicepresident de la Generalitat, Pere Aragonès per informar-los de la situació.













Protecció Civil de la Generalitat ha recomanat a la ciutadania tenir el vehicle preparat per a la neu, amb cadenes, mantes, llanternes i telèfons mòbils amb bateria per si hi ha alguna emergència, i evitar la mobilitat a les zones afectades per la neu si no és imprescindible .