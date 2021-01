La ciutat de Wuhan, a la Xina, va ser el primer lloc a reportar casos de COVID-19 en el món i, entre desembre de 2019 i maig de 2020, va causar gairebé dos terços de tots els casos de la infecció al país. Ara, els investigadors informen a la revista 'PLOS Neglected Tropical Diseases' que han examinat a més de 60.000 persones sanes a la Xina per detectar anticossos contra la SARS-CoV-2 i conclouen que milers de residents de Wuhan estaven infectats amb casos asimptomàtics de COVID -19 després que es creia que la infecció estava sota control.









Les proves ràpides d'anticossos s'utilitzen per diagnosticar infeccions presents i passades amb el virus SARS-CoV-2. Els anticossos IgG positius suggereixen una infecció prèvia, mentre que els anticossos IgM indiquen una infecció actual o recent. La detecció d'ambdós tipus d'anticossos pot proporcionar una millor comprensió del nombre d'infeccions asimptomàtiques en una població al llarg del temps.





A Wuhan, el nombre de casos de COVID-19 va aconseguir el seu punt màxim al febrer de 2020 i la ciutat es va declarar inicialment lliure de la malaltia a finals d'abril, tot i que van aparèixer petits grups de casos en mesos posteriors.





En el nou treball, Xue-jie Yu, de la Universitat de Wuhan, i els seus col·legues van estudiar la prevalença d'anticossos IgG i IgM en mostres de sang recollides entre el 6 de març i el 3 de maig de 2020, de 63.107 persones a la Xina. Totes les persones avaluades estaven sanes i es van sotmetre a exàmens de detecció abans de tornar a la feina.





D'acord amb una gran quantitat de casos ocorreguts a Wuhan, el percentatge de persones amb anticossos positius contra la SARS-CoV-2, aproximadament el 1,68%, va ser significativament més alt que en altres regions de la Xina, on la positivitat d'anticossos promig era del 0,38%.





A més, segons la taxa d'IgM positiva del 0,46% a Wuhan, els investigadors van estimar que milers de persones a Wuhan es van infectar asimptomàticament entre març i maig de 2020, quan no es van informar casos clínics de COVID-19.





"Concloem que hi va haver una gran quantitat de portadors asimptomàtics de SARS-CoV-2 després de l'eliminació dels casos clínics de COVID-19 a la ciutat de Wuhan --adverteixen els investigadors--. Les soques no virulentes de SARS-CoV- 2 encara poden causar símptomes en individus extremadament susceptibles i també poden revertir a una soca altament virulenta per revifar l'epidèmia de COVID-19 a la Xina".