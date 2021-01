Mor un pres de Mas d'Enric per coronavirus

Un intern de 55 anys del Centre Penitenciari Mas d'Enric, al Catllar (Tarragona), ha mort per coronavirus a l'Hospital Joan XXIII de Tarragona, ha informat la Secretaria de Mesures Penals, Reinserció i Atenció a la Víctima de la Generalitat.













El pres, que complia una pena de cinc anys de presó per un delicte d'estafa, estava ingressat a la presó tarragonina des 2019 i, diagnosticat per pneumònia per Covid-19, va ser traslladat a l'hospital el 11 de desembre i portava 28 dies ingressat a l'UCI.





Segons han informat les mateixes fonts, en l'actualitat hi ha 72 interns positius en les presons catalanes i s'han donat 416 altes.