Barcelona i Madrid les ciutats més afectades pel col·lapse del SEPE i que perjudica a 800.000 persones

Demanar cita al SEPE especialment a Madrid i Barcelona, i els retards en els pagaments i les tramitacions dels ERTO és un cul d'ampolla de dimensions estratosfèriques.





Fonts del SEPE avisen que "el pitjor està per arribar, amb les noves restriccions i l'onada de ERTO que s'acosten perquè va a tornar a bloquejar el servei i l'únic que s'ha fet fins ara és posar pegats i tapar forats. Però no s'ha posat sobre la taula cap solució definitiva ".





Les noves restriccions a sectors com l'hosteleria ia la mobilitat que moltes comunitats autònomes s'està aplicant, entre elles Catalunya, està provocant "in situ" un "embús" a les oficines d'Ocupació (SEPE), que s'uneixen als retards acumulats des de l'octubre .





















A causa d'això milers de treballadors afectats per ERTO 's dels últims tres mesos segueixen sense cobrar mentre que des del Ministeri de Treball es nega aquesta situació.





Però la realitat és ben diferent perquè el col·lapse existeix i va a anar a més des de principis d'aquest 2021 atès que els reforços de plantilla són insuficients per compensar l'excés de treball. Els 1.500 interins contractats arriben amb una formació "molt deficient i sense preparació per al lloc" i triguen molt de temps a adaptar-se perquè "la feina és molt tècnic i qualificat" I tot i que s'han fet millores en el sistema informàtic i s'ha actualitzat el s ervicio telemàtic, l'embús segueix estant assegurat ja que els funcionaris del Servei d'Ocupació segueixen treballant amb un programa de nòmines obsolet de 30 anys, que té dificultats per adaptar-se a les exigències de les noves tramitacions i prestacions laborals, que estan modificant contínuament.





Ara mateix hi ha 500.000 treballadors que segueixen amb problemes en les quantitats cobrades des de la seva incorporació en un ERTO. I prop de 300.000 persones segueixen sense cobrar les nòmines procedents dels ERTO -200.000 que es mantenen en expedient i altres 100.000 que ja s'han reincorporat però segueixen sense rebre les nòmines pendents- i encara segueixen sense esmenar problemes en les liquidacions corresponents a uns 500.000 treballadors, com errors en el nombre de fills, cobraments superiors o inferiors al que li correspon i altres.





Gairebé 800.000 pateixen cada mes el caos del SEPE davant la falta de personal i eines informàtiques adaptades.