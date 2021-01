Japó torna a encapçalar el rànquing dels passaports "més poderosos" del món

El nou rànquing dels passaports més poderosos del món torna a estar encapçalat pels països asiàtics desenvolupats i les nacions europees d'acord amb l'últim Índex de Passaports d'Henley & Partners, que avalua la quantitat de països als quals els ciutadans poden viatjar sense necessitat de tramitar un visat.





En concret, el Japó té actualment el passaport "més fort" del món. En els últims anys s'ha notat una creixent dominació del rànquing per part dels països asiàtics desenvolupats, amb cada vegada més influència, seguits de les nacions europees. El nombre de països que admeten l'entrada sense tràmits previs, basat en dades de l'Associació Internacional de Transport Aeri (IATA), és vist com un senyal de confiança.





El rànquing no inclou les actuals restriccions de viatge que pesen sobre gran part de l'món, en un any de forta caiguda per al turisme internacional.













Japó ja havia liderat el rànquing en solitari, però l'any passat va compartir el cim amb Singapur i Corea del Sud, que en aquesta edició van retrocedir a el segon (190 països) i tercer lloc (189), respectivament. Alemanya també integra el podi en 2020, compartint la tercera casella.





El quart lloc és compartit per quatre països: Finlàndia, Itàlia, Luxemburg i Espanya, amb accés lliure a 188 nacions. En cinquè lloc apareixen Àustria i Dinamarca (187). En sisè lloc apareixen sis països europeus: França, Irlanda, Països Baixos, Portugal i Suècia. El Brexit sembla haver afectat el Regne Unit, que va caure a l'setè lloc, tot i que manté la mateixa xifra que l'any passat: 185 països, compartint la casella amb els Estats Units, Nova Zelanda i altres països europeus.





El primer país llatinoamericà en el rànquing és Xile, en el lloc 15, amb accés a 174 països, els mateixos que Mònaco i Xipre. Més enrere estan Argentina i Brasil (lloc 17, 170 països).

"Fa tot just un any tot indicava que les taxes de mobilitat mundial seguirien augmentant, que la llibertat de viatjar augmentaria i que els titulars de passaports poderosos gaudirien de més accés que mai", diu Christian H. Kaelin, president de Henley & Partners i creador de l'índex.





"El bloqueig global negar aquestes brillants projeccions, ia mesura que les restriccions comencen a aixecar-se, els resultats de l'últim índex són un recordatori del que el poder dels passaports realment significa en un món bolcat per la pandèmia", va afegir, citat per CNN .





Els països llatinoamericans en el rànquing:





15. Xile (174)

19. Argentina i Brasil (170)

24. Mèxic (159)

27. Uruguai (153)

35. Panamà (142)

36. Paraguai (141)

37. Perú (135)

38. El Salvador i Hondures (134)

42. Colòmbia, Nicaragua i Veneçuela (129)

58. Equador (92)

67. Bolívia (78)

79. Cuba (64)





En els últims llocs, com és habitual, estan països d'Orient Mitjà, afectats pel terrorisme i les guerres: Pakistan (32 països), Síria (29), l'Iraq (28) i l'Afganistan (26).