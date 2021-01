Sánchez Llibre: "Si es demoren les eleccions catalanes, l'economia no aguantarà"

El president de Foment del Treball, Josep Sánchez Llibre, ha assegurat que és urgent que es celebrin eleccions a Catalunya, i advertit que "si es demoren, l'economia catalana no aguantaria".





"Davant d'un Govern inoperant, perquè estan barallats entre ells, primer punt: facin eleccions. No se'ls ocorri atrasarlas", ha reclamat el president de la patronal en una entrevista aquest divendres a Ràdio 4 i La 2.





Ha fet una "crida d'alarma a les administracions públiques" perquè la situació econòmica és gravíssima, en les seves paraules, i considera que és similar a la de després de la Segona Guerra Mundial i de la Guerra Civil espanyola.





"Si no es prenen mesures, el empresaris es veuran abocats a el tancament de negocis", i ha criticat les decisions de la Generalitat de tancar i obrir l'economia, i les ha qualificat de arbitràries i injustificades.





Ha reclamat indemnitzacions pels tancaments d'empreses, com assegura que s'ha fet a Alemanya, França i Itàlia, i s'ha posat a disposició de la Generalitat per "humilment ajudar-los" a prendre decisions, ja que ha afirmat que no els han tingut en compte fins ara.





"La Generalitat ni té recursos ni ha calibrat la profunditat d'aquestes decisions. Tenim un Govern sense lideratge polític, sense autoritat moral. Més que un Govern tenim un desgovern", ha sostingut el president de la patronal, que ha insistit que les decisions preses posen en perill la seguretat jurídica de les empreses.





DEMANA EMETRE DEUTE PÚBLIC



Sánchez Llibre ha explicat que des de fa mesos han demanat que s'injectin 50.000 milions d'euros als sectors més greus i ha demanat que les administracions s'endeuten més, perquè creu que hi ha mecanismes suficients per emetre deute públic.





"Nosaltres estem disposats a col·laborar. Si fan falta diners, fem un front comú per demanar-ho a Govern, no per a l'economia catalana, sinó per a l'economia espanyola", ha subratllat el president de Foment, que ha demanat que la Generalitat posi tots els esforços i mecanismes i pacti amb l'Estat l'emissió de deute públic.





També ha retret a el Govern central que no hagi arribat els diners de el pla de xoc a l'hostaleria, i considera que l'Estat no s'endeuta perquè "tenen l'estigma de el dèficit en la seva mentalitat, però no són conscients que estan matant a l'economia real ".





Sobre els ERTO, Sánchez Llibre ha apostat perquè s'allarguin durant tot 2021, i també ha demanat que hi hagi condonacions dels crèdits ICO per a empreses que no els puguin retornar i que s'ajorni el pagament d'impostos.





Ha dit no tenir queixa de "la complicitat i comunicació diària" amb el vicepresident de la Generalitat, Pere Aragonès; el conseller d'Empresa i Coneixement, Ramon Tremosa, i el Treball, Afers Socials i Família, Chakir El Homrani, així com amb el Govern, tot i que les decisions preses no eren "d'acord amb els empresaris".