Els contractes de lloguer més estranys

A l'anar llogar un habitatge dels propietaris, de vegades introdueixen clàusules estranyes. Aqui un recull d'algunes regles de mercat de lloguer.









És il·legal fer classes de comèdia, titelles i ball. (New York - EUA). A la ciutat que mai dorm hi ha moltes activitats que puguin molestar els veïns i estan prohibides. Entre elles és il·legal realitzar un espectacle de titelles, fer un espectacle de comèdia o oferir una classe de ball en una finestra de casa o apartament.





















Només pots buidar la maleta a la cuina. (Sydney - Austràlia). L'advocat d'un inquilí a Sydney tenia un client l'arrendament d'una propietat moblada en Maroubra de Sydney deia que "les maletes s'han de desempacar a la cuina, després posar en una bossa i després lligar". Les maletes es guardaran en bosses de plàstic i "lluny dels dormitoris". "També es recomana que les bosses, l'equipatge de mà i la roba es rentin amb aigua tèbia i es planxin", diu el contracte d'arrendament. Aparentment, la clàusula va ser un intent d'aturar la propagació de xinxes: la mateixa regla establia a més que "l'apartament, els dormitoris, els llits i els matalassos estan lliures de xinxes" i que l'inquilí seria responsable dels costos de el tractament en cas que passés un brot.





















No utilitzeu xinxetes blaves a les parets / Llevant les olles i paelles. (Sydney - Austràlia)

En aquest contracte concret s'establia que l'inquilí no podia usar xinxetes blaves a les parets sense el consentiment de l'propietari. El mateix contracte contenia una norma també per a les olles i paelles que han de aixecar-se per evitar esgarrapades a la cuina.





















Objectes abandonats. (Arkansas - USA). A diferència de la majoria dels altres estats dels Estats Units, la llei d'Arkansas afavoreix els propietaris quan es tracta de propietats abandonades. Poden fer-se càrrec de qualsevol propietat abandonada que hagi estat deixada o abandonada en una propietat de lloguer i fer el que vulguin amb ella. Els propietaris d'Arkansas no necessiten notificar l'inquilí sobre la propietat oblidada en absolut.

















Converteix-te en inquilí sense contracte (Oregon, Maryland - USA). En Oregon i Maryland, una vegada que una persona s'ha establert en una propietat (abandonada o similar), l'estat reconeix que és un llogater oficial. Això s'aplica fins i tot si no han signat un contracte d'arrendament. Un desallotjament oficial de l'contracte d'arrendament és l'única forma perquè abandonin la propietat.

















Les clàusules de valors cristians. (Hawaii, New York, New Jersey, Nou Mèxic - USA). Passaic, Nova Jersey, prohibeix pintar cases els diumenges. En Schenectady, Nova York, no es poden masillar els forats dels claus. A Santa Fe, Nou Mèxic, tallar la gespa és il·legal. En Hawaii, no molesti a la mare natura (ni a ningú més) amb un bufador de fulles quan hauria d'estar a l'església. Aquestes restriccions són transmeses pels propietaris que intenten que els seus inquilins s'adhereixin als valors cristians, o ofenen les persones que volen mantenir els seus jardins amb l'ús de maquinària, la qual cosa posa als propietaris i residents en situacions delicades davant reparacions.

















És il·legal que més de 5 dones visquin juntes (Ohio - USA). A Ohio, és il·legal que més de 5 dones visquin sota el mateix sostre. Que moltes dones que visquin a la mateixa casa aparentment està augmentant la preocupació pel que fa a la prostitució i l'explotació de bordells en aquest estat. O al menys per als que van aprovar aquesta llei.





















Pena de presó per treure les escombraries (Missouri - USA). Missouri encara té lleis obsoletes en els llibres. Moltes persones estan preocupades pel que poden i no poden fer a casa, ja sigui la seva pròpia o de lloguer. Si és menor de 21 anys i treu escombraries amb un envàs (buit o no) d'alcohol, és culpable de possessió il·legal d'alcohol fins i tot si va ser una altra persona la que li va demanar que la tragués.





















El teu gos ha de portar corretja les 24 hores del dia, els 7 dies de la setmana (Camden - Austràlia)

Les clàusules que prohibeixen l'entrada de mascotes a una propietat no són tan estranyes i es veuen sovint. Però fins i tot els arrendaments que permeten mascotes poden incloure restriccions. Aquest és el cas d'una família que viu a Camden, a sud-oest de Sydney. El contracte d'arrendament diu que l'única condició perquè tinguin als seus dos gossos a casa és si estan lligats amb una corretja les 24 hores del dia, els 7 dies de la setmana.





















L'estat pot demolir casa teva en qualsevol moment (Warsaw - Poland). A Varsòvia pots posseir una propietat, però no inclou el terreny. Pertany a l'ajuntament, que pot obligar-te a mudar-te o fins i tot a demolir casa teva en qualsevol moment.

















És il·legal roncar amb les finestres obertes (Massachusetts - USA). Si tendeixes a roncar quan dorms, llavors és una bona idea tancar les finestres abans d'anar a dormir. A Massachusetts, és il·legal roncar amb les finestres obertes. Totes les finestres han d'estar tancades i bloquejades de forma segura si penses roncar tota la nit. Per tant, no és sorprenent que el nombre d'aires condicionats per llar sigui bastant alt en aquest estat, ja que les persones que ronquen depenen d'ells durant els calorosos mesos d'estiu.

























Porta els teus pròpies llums i rajoles (Netherlands). És possible que el teu apartament no tingui il·luminació. O sòl. Aquests es consideren "mobles" en els acords estàndards als Països Baixos segons Dutch Review. I com que la majoria dels apartaments no estan moblats, és important reservar una visita al lloc abans de signar el contracte d'arrendament.

















No anar a el bany després de les 10 pm (Switzerland). Els suïssos són ben coneguts per les seves liberals lleis bancàries, però quan es tracta de les regles de l'bany, sembla que poden ser una mica més estrictes. Segons l'UK Telegraph, és una mala idea beure massa abans d'anar a dormir. Està prohibit tirar la cadena de vàter després de les 10 pm Contaminació acústica, diuen.