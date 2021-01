SATSE demana vacunar tots els dies de la setmana per arribar al juliol al 80% d'inmunització

SATSE demana que les diferents conselleries de Sanitat planifiquin les seves respectives campanyes de tal manera que es pugui administrar la vacuna tots els dies de la setmana, inclosos festius, tant en els matins i tardes com les nits, propiciant que hi hagi prou personal d'infermeria per dur-la a terme amb totes les garanties.

El Sindicat d'Infermeria, SATSE, ha reclamat que totes les comunitats autònomes, sense excepció, accelerin la campanya de vacunació del COVID-19 i s'administrin les dosis corresponents tots els dies de la setmana.





Després de constatar un endarreriment en la campanya de vacunació durant els seus primers dies, SATSE subratlla que no és de cap manera acceptable que hi hagi diferents velocitats en la seva administració en funció de la comunitat autònoma, insistint que hi ha d'haver una actuació eficaç, ràpida i homogènia en el conjunt de l'Estat.





















Així mateix, i de manera complementària a la vacunació que s'ha de fer en els centres sanitaris, SATSE demana la creació en totes les comunitats autònomes d'equips mòbils per desplaçar-se als centres sociosanitaris, i en un futur a les grans empreses, integrats per tres infermeres i infermers, com, per exemple, el que ja s'està fent a Andalusia, per a què un dels professionals s'encarregui de la recepció de la vacuna i l'oportú registre de les dades necessàries, així com de la part administrativa del procés, un altre de la preparació de la dosi en base als criteris establerts i el tercer a la seva administració entre la ciutadania.





El Sindicat demana que es contracti a totes les infermeres i infermers necessaris per garantir que es realitza amb èxit la campanya de vacunació, apuntant que en el cas que a una administració se li esgotin totes les possibilitats de contractació de nous professionals, es proposi aquesta tasca amb caràcter voluntari a la plantilla existent rebent el reconeixement econòmic corresponent al sobreesforç realitzat.





El Sindicat d'Infermeria recorda que el Ministeri de Sanitat és el competent per la provisió i subministrament de les vacunes a les comunitats autònomes i són aquestes les que s'han d'encarregar de la seva correcta administració a la població, de manera que la lentitud en el desenvolupament de la campanya, portant només al voltant del 25 per cent d'administració de la vacunes subministrades, és atribuïble als governs autonòmics corresponents.









El Sindicat d'Infermeria assegura que arribar a el 80 per cent de la població vacunada al juliol d'aquest any ha de ser l'objectiu prioritari per a totes les administracions sanitàries competents, d'aquí que insisteixi a reclamar a totes elles els recursos humans i materials suficients.





Finalment, el Sindicat fa una crida al conjunt de la població perquè no rebutgi la possibilitat de vacunar una vegada constatada la seva eficàcia per part dels experts i organismes competents. "Entre tots i totes aconseguirem acabar amb aquesta greu malaltia i, per això, la vacunació és primordial", conclou.