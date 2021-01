La Junta Electoral Central reconeix al PDeCAT els drets electorals de JxCat

La Junta Electoral Central (JEC) ha ratificat que el PDeCAT manté tots els drets electorals de la coalició electoral Junts per Catalunya de 2017 per a les eleccions catalanes del 14 de febrer, perquè "és l'única formació política d'aquella coalició electoral que es presenta en aquest procés electoral ".





En un comunicat , el PDeCAT asegura que en tot moment ha defensat que aquests drets li pertanyien i que els faria efectius: "No fer-ho seria un frau per als electors, associats i totes les persones que representen a l'PDeCAT a les institucions, també al Parlament, on compta amb cinc diputats ".





"Aquests drets electorals no són una entelèquia, tenen a veure amb la presència necessària i preceptiva del PDeCAT a la Mesa de Partits sobre les eleccions que convoca el conseller Bernat Solé, la incidència en la cobertura dels mitjans de comunicació públics i també, per exemple, el repartiment de la presència en espais de propaganda electoral de tota mena ", ha dit i conclou que el PDeCAT farà tot el possible perquè es compleixi la decisió de la JEC.