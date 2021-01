Els professionals del turisme de Catalunya reclamen la seva veu al món post covid-19

L'impacte sobre l'activitat turística i l'ocupació provocat per la Covid-19 ha motivat que un grup de professionals de el sector turístic s'hagin unit per promoure la reactivació de l' Col·legi Oficial de Professionals de l'Sector Turístic de Catalunya (COPTUR.CAT) per tal d'ordenar l'exercici de la professió i afavorir la funció social que exerceixen els seus professionals.





Sota la campanya #soyturismo #socturisme s'ha buscat el suport d'institucions, associacions, universitats i professionals de sector per a la consecució d'el projecte.





L'actual Col·legi de Professionals de l'Sector Turístic de Catalunya vol expressar la voluntat de participació en tots els espais i fòrums en què es treballi en el disseny de la recuperació econòmica i social de país. A més, el col·legi vol reivindicar el seu paper com a interlocutor necessari amb totes les administracions públiques, així com a portaveu i representant dels professionals de l'àrea de l'turisme vehiculant les seves inquietuds i aportacions.

















Dins la línia estratègica que pretén dur a terme de el Col·legi de Professionals de l'Sector Turístic de Catalunya cal destacar els futurs trobades, en els quals ja s'està treballant, amb de l'Administració Pública, sindicats i patronals, i entitats socials.





L'objectiu per als propers mesos està enfocat a donar visibilitat a la feina de l'òrgan col·legial dins i fora de la professió per a convertir-lo en un espai de debat, d'aprenentatge, de llibertat i de creixement.





La col·legiació permetrà compartir idees i experiències, sortejar obstacles i guanyar oportunitats. El suport a l'col·legiat és important, per prestigiar la professió, defensar-la davant tots els actors socials, generar valor i aportar coneixements.