L'Oficina d'Asil i Refugi duplica en 2020 les resolucions de protecció internacional enfront de les de 2019

La Oficina d'Asil i Refugi (OAR) de l'Ministeri de l'Interior ha resolt el 2020 un total de 116.614 expedients de protecció internacional, el que suposa pràcticament duplicar les resolucions respecte a l'any anterior, quan es van resoldre 62.592 peticions. Aquesta xifra suposa un rècord històric i confirma la tendència que es registra des de fa dos anys (el 2018 es van resoldre 12.889 peticions).





Pel que fa a les peticions registrades, fins al 31 de desembre (dades provisionals), s'havien presentat a tot Espanya un total de 88.762 sol·licituds de protecció internacional (un procediment que pot iniciar-se independentment de l'hora d'arribada a país), enfront de les 118.446 sol·licituds registrades el 2019.





És d'aquesta manera la primera vegada des de 2011 que es resolen més expedients dels quals es registren i s'ha generat per tant un canvi de tendència que està permetent reduir l'estoc de sol·licituds pendents.

































Per nacionalitats, els principals països de procedència dels sol·licitants de protecció internacional en 2020 han estat, per ordre, Veneçuela, Colòmbia, Hondures, Perú i Nicaragua.





Per lloc de presentació, se situen la Comunitat de Madrid, amb 33.871 sol·licituds, seguida de Catalunya (9.614) i la Comunitat Valenciana (9.060).





Estatut d'apàtrida





L'any 2020 també destaquen les xifres de resolucions de peticions d'estatut d'apàtrida. El procediment de reconeixement de l'estatut d'apàtrida està dirigit a identificar entre els sol·licitants a les persones que no siguin considerades com a nacionals seus per cap Estat, d'acord amb la seva legislació, i manifestin no tenir nacionalitat, segons el que disposa la Convenció sobre l'Estatut de els apàtrides, celebrada a Nova York el 28 de setembre de a 1954.





Aquest any l'Oficina d'Asil i Refugi ha resolt, amb dades a 30 de novembre, un total de 3.154 d'aquestes sol·licituds, el màxim històric en aquest procediment. En 2019 es van resoldre 1.993 expedients d'estatut d'apàtrida.





Pel que fa a les sol·licituds, en aquest cas amb dades provisionals a 31 de desembre, aquest any s'han presentat 825 peticions, enfront de les 1.691 registrades en 2019.





Gràcies a aquest impuls, l'OAR ha aconseguit disminuir en gran mesura l'estoc de peticions d'estatut d'apàtrida. Aquest estoc ha passat de 4.375 expedients el 2018 i 4.100 el 2019 a situar-se en l'actualitat en 1.379 peticions pendents de resolució.





MESURES DE REFORÇ





Aquestes xifres de resolucions han estat possibles gràcies a les mesures posades en marxa pel Ministeri d'el Interior per millorar el funcionament de l'OAR així com a l'esforç realitzat pels responsables i integrants de l'Oficina.





El Govern va aprovar el juliol de 2018 una oferta d'ocupació pública extraordinària de 231 places per a reforçar l'OAR, el que suposava multiplicar per cinc la seva plantilla, passant dels 60 llocs de treball amb què comptava als 291 empleats públics que integraran la seva plantilla quan es completi el procés l'any vinent.





Mentre es completa el procés, l'Oficina ha estat reforçada de manera interina amb 192 funcionaris. A més, s'està desenvolupant una nova aplicació informàtica, prevista per a març de 2021, i amb la qual es substituirà l'anterior, posada en marxa el 1996.





També s'han introduït millores de qualitat de l'procediment i de visibilitat i transparència de les dades estadístiques de l'Oficina d'Asil i Refugi, que poden ser consultats en el següent enllaç:

http://www.interior.gob.es/web/servicios-al-ciudadano/oficina-de-asilo-y-refugio/datos-e-informacion-estadistica.